Anthropic planeja expansão na Índia e avalia parceria com bilionário, diz site

O cofundador e CEO da Anthropic, Dario Amodei, está na Índia nesta semana com o objetivo de expandir as operações da empresa no país. A visita inclui planos para abrir um escritório em Bangalore e avançar nas negociações de uma possível parceria com a Reliance Industries, grupo controlado pelo bilionário Mukesh Ambani, segundo informações divulgadas pelo TechCrunch nesta terça-feira, 7.

A iniciativa reforça a estratégia da Anthropic de fortalecer sua presença fora dos Estados Unidos. A Índia é hoje o segundo maior mercado da empresa em tráfego e adoção de produtos de IA, ficando atrás apenas dos EUA.

Expansão da Anthropic e negociações com a Reliance

Durante a viagem, Amodei deve se reunir em Mumbai com Ambani e executivos da Reliance Industries, a maior companhia privada da Índia e controladora da operadora de telecomunicações Reliance Jio. As conversas se concentram na ampliação do acesso ao assistente de IA Claude no país, segundo a Bloomberg.

A Índia, com mais de 1 bilhão de usuários de internet, se consolidou como um dos principais polos de crescimento para empresas de tecnologia. Startups locais já utilizam modelos da Anthropic em produtos direcionados tanto para o mercado interno quanto para clientes internacionais.

Em agosto, a Reliance criou a divisão Reliance Intelligence, em parceria com empresas como Google e Meta, para desenvolver infraestrutura e soluções empresariais baseadas em IA. O conglomerado também avaliou uma possível colaboração com a OpenAI, que recentemente lançou planos de assinatura do ChatGPT no país e deve abrir um escritório em Nova Délhi até o fim de 2025.

A parceria entre a Reliance e a OpenAI seria anunciada durante uma visita de Sam Altman à Índia, adiada no mês passado.

Crescimento do Claude no mercado indiano

Além de Mumbai, Amodei também participa de reuniões em Nova Déli com parlamentares e integrantes do governo, incluindo um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Na próxima quinta-feira, a Anthropic deve anunciar oficialmente a abertura do escritório em Bangalore, com a presença de Guillaume Princen, chefe da empresa para Europa, Oriente Médio e África (EMEA), e Daniel Delaney, líder de startups. Investidores como Accel e Lightspeed também participam de encontros para discutir o uso dos modelos Claude em novos produtos locais.

Dados da Appfigures mostram que os downloads do aplicativo Claude cresceram 48% em setembro, alcançando cerca de 767 mil instalações no país em 2025. Os gastos dos consumidores indianos aumentaram 572%, totalizando US$ 195 mil apenas naquele mês. Nos Estados Unidos, o crescimento foi de 91% nos downloads e 604% nos gastos, chegando a US$ 2,5 milhões.

Globalmente, o app registrou 1,01 milhão de downloads e US$ 5,62 milhões em receita no mesmo período, com expansão de 74% e 546%, respectivamente.

A abertura do escritório em Bangalore marca uma diferença estratégica em relação à OpenAI, que prioriza a criação de equipes de vendas e políticas públicas em Nova Déli. A Anthropic pretende focar no ecossistema de desenvolvedores e startups, visando aumentar a integração de seus modelos de linguagem nos produtos locais.

Outras empresas de IA, como a Perplexity, também buscam ampliar presença no país. A companhia firmou parceria com a operadora Bharti Airtel para oferecer o serviço Perplexity Pro a 360 milhões de usuários por 12 meses e lançou novas funções para o mercado indiano.