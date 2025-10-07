Oportunidades em IA: por que Stripe tem medo de ficar sem líderes em 10 anos?

A automação e a IA transformam funções, exigindo que líderes repensem como formar a próxima geração de profissionais (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17h21.
Emily Glassberg Sands, chefe de dados e IA da Stripe, disse que a empresa está contratando mais recém-formados do que nunca, mas demonstra preocupação com o desenvolvimento desses talentos após a entrada na empresa.
Glassberg Sands afirmou, em entrevista ao programa Forward Future, que prioriza profissionais que terminaram o doutorado recentemente. "Eles têm habilidades de ponta e trazem ideias novas. Sabem pensar e usar as ferramentas mais recentes", disse.
Apesar disso, ela destacou que o maior desafio será o desenvolvimento de liderança. "Meu maior receio é que, em 10 anos, não tenhamos um pipeline de líderes", alertou.
Segundo Glassberg Sands, a automação de tarefas especializadas por ferramentas de IA está mudando o que as empresas valorizam nos funcionários. "Cada vez mais, as pessoas serão recompensadas por saber pensar, fazer as perguntas certas e trabalhar em equipe, mais do que pelas habilidades técnicas que possuem", explicou.
Ela ainda questionou: "Como será a experiência no nível inicial?"
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
O comentário de Glassberg Sands ocorre em meio a debates sobre o impacto da IA nos empregos de nível inicial. Autoridades e líderes do setor divergem sobre o risco:
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, afirmou que a IA provavelmente influencia o mercado de trabalho de recém-formados, mas não é possível quantificar o impacto;
Dario Amodei, CEO da Anthropic, previu que a IA pode eliminar até metade dos empregos de nível inicial em cinco anos;
Por outro lado, a McKinsey planeja contratar mais jovens profissionais e empresas como a Harvey investem na formação de advogados juniores, mesmo com a IA automatizando parte de suas funções.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga