Quanto startups como OpenAI, Anthropic e Cohere estão pagando? Salários passam de US$ 500 mil anuais

As empresas de tecnologia travam uma disputa intensa por profissionais de inteligência artificial (IA), oferecendo salários que chegam a ultrapassar US$ 500 mil anuais.

Dados públicos do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que regulamenta o programa de visto H-1B, revelam os valores que gigantes como OpenAI, Anthropic e startups avaliadas em bilhões de dólares destinam a engenheiros e especialistas, informou o site Business Insider.

O programa H-1B permite a contratação de 85 mil trabalhadores qualificados estrangeiros por ano por meio de um sistema de loteria. Os documentos exigidos pelo governo norte-americano se tornaram uma das poucas fontes disponíveis para analisar as escalas salariais do setor, já que as companhias evitam divulgar detalhes de remuneração.

De acordo com as informações públicas, os salários anuais listados não incluem bônus, opções de ações ou benefícios adicionais, o que pode dobrar ou até triplicar a remuneração total. Startups de IA avaliadas em mais de US$ 2 bilhões, como Cohere, Glean e Mistral AI, figuram entre as que mais competem por talentos.

OpenAI, Anthropic e outras disputam engenheiros

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, oferece até US$ 530.000 por ano a membros de sua equipe técnica, enquanto engenheiros de software podem receber de US$ 255.000 a US$ 590.000, segundo registros disponíveis em sua página de carreiras. Já a Anthropic, também especializada em IA, chega a pagar US$ 690.000 a engenheiros de pesquisa.

Startups menores seguem a mesma tendência. A Cohere, voltada para modelos de linguagem, oferece cerca de US$ 240.000 a profissionais técnicos. Na Mistral AI, a faixa salarial de cientistas de IA varia entre US$ 150.000 e US$ 450.000 nos Estados Unidos.

Na Grammarly, que desenvolve ferramentas de escrita assistida por IA, engenheiros de software de aprendizado de máquina podem alcançar US$ 318.000, enquanto cientistas de dados recebem em média US$ 170.000.

Lista com salários por empresa

Abridge:

Engenheiro de Software Sênior: US$ 235.000;

Engenheiro de Software: US$ 240.000;

Anthropic:

Finanças e Estratégia: US$ 230.000

Equipe Técnica: US$ 300.000 a US$ 405.000

Equipe Técnica (Gerente): US$ 690.000

Parceiro de Pessoas: US$ 285.000

Recrutador: US$ 170.000

Líder de Operações Regulatórias: US$ 210.000

Engenheiro de Pesquisa: US$ 340.000 a US$ 690.000

Operações de Pesquisa: US$ 230.000

Executivo de Contas de Startups: US$ 126.000

Anysphere

Designer de Produto: US$ 250.000.

Cohere:

Membros de equipe técnica: US$ 240.000.

Glean:

Gerente de Tecnologia de Ciência de Dados: US$ 230.000

Engenheiro de Software: US$ 190.000 a US$ 260.000

Engenheiro de Software, Aprendizado de Máquina: US$ 210.000

Gerente de Engenharia de Software: US$ 250.000

Grammarly:

Engenheiro de IA: US$ 223.000

Linguista Analítico: US$ 164.800

Engenheiro Analítico: US$ 250.000

Cientista de Dados: US$ 170.000

Gerente de Engenharia, Plataforma de Dados: US$ 315.000

Engenheiro de Software de Aprendizado de Máquina: US$ 318.000

Gerente de Marketing: US$ 225.000

Engenheiro de Software: US$ 180.000 a US$ 302.100

Designer de Produto: US$ 110.000 a US$ 230.000

Gerente de Produto: US$ 200.000

Engenheiro de Software, Plataforma de Dados: US$ 196.000

Engenheiro de Sistemas, Infraestrutura Financeira: US$ 280.000

Gerente Técnico de Contabilidade: US$ 201.600

Pesquisador de Usuários: US$ 221.520

Mistral AI:

Cientistas de IA: US$ 150.000 a US$ 450.000.

OpenAI:

Membro da Equipe de Comunicações: US$ 216.000

Membro da Equipe de Ciência de Dados: US$ 245.000 a US$ 385.000

Membro da Equipe de Design: US$ 245.000

Membro da Equipe de Finanças: US$ 265.000

Membro da Equipe de Entrada no Mercado: US$ 220.000 a US$ 280.000

Membro da Equipe de Inteligência e Investigações: US$ 320.000 a US$ 382.500

Membro da Equipe de Programas: US$ 270.000 a US$ 340.000

Membro da Equipe de Suporte e Comunidade: US$ 235.000

Membro da Equipe Técnica (Engenheiro de Hardware): US$ 360.000

Membro da Equipe Técnica: US$ 210.000 a US$ 530.000

Membro da Equipe Técnica (Engenheiro de Pesquisa): US$ 210.000 a US$ 440.000

Membro da Equipe Técnica (Pesquisador): US$ 245.000 a US$ 440.000

Membro da Equipe Técnica (Engenheiro de Segurança): US$ 310.000

Membro da Equipe Técnica (Engenheiro de Software): US$ 200.000 a US$ 440.000

Um recrutador da OpenAI disse ao Business Insider que faixas salariais mais precisas estão listadas na página de carreiras da empresa. De acordo com essas listas, engenheiros de pesquisa ganham entre US$ 295.000 e US$ 530.000, enquanto engenheiros de software ganham entre US$ 255.000 e US$ 590.000.

Perplexity:

Membros da equipe técnica: US$ 206.315 a US$ 290.000.

Os dados reforçam a escassez de mão de obra qualificada no setor e a dependência das empresas do programa H-1B para preencher as principais vagas em projetos de IA.