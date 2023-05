Ameaça da IA a ações se espalha com queda em setor de educação

As ações da Chegg, uma provedora de cursos online da Califórnia, está entre os papéis do setor de educação que despencaram na terça-feira, 2, depois que a empresa alertou que o aumento da popularidade do ChatGPT fez com que menos alunos se inscrevessem em seus serviços. A ação teve uma queda recorde de cerca de 50%.

E isso teve um efeito cascata. A Pearson, empresa do Reino Unido que desenvolve testes e outros serviços para o setor educacional, afundou 15%, sua maior queda em mais de um ano.

Até agora, a euforia em torno da IA tem sido vista como positiva no mercado, com alta das ações da Nvidia, uma das principais fornecedoras de chips necessários para alimentar chatbots, assim como papeis de gigantes de tecnologia como Microsoft e Alphabet, que se apressam para incorporar mais recursos de IA generativa a seus produtos.

Mas os possíveis perdedores começam a emergir. Além do setor de educação, há atendimento o cliente. A operadora de call centers francesa Teleperformance alertou na semana passada que 20% a 30% de seus volumes de chamadas pode ser automatizado nos próximos três anos, à medida que os chatbots se tornarem populares.

“Diretorias de empresas e investidores, assim como reguladores em todo o mundo, tentam entender como o ChatGPT pode mudar os modelos de negócios”, disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell. “Ninguém sabe o que está por vir ou quando, algo que os investidores precisam considerar ao avaliar os múltiplos de preço de qualquer ação que possuam ou estejam pesquisando.”

Algumas empresas se beneficiarão do uso da IA para reduzir custos: A IBM disse que espera interromper a contratação para empregos que acredita que possam ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. E Mold aponta para o setor editorial como uma área onde a IA pode gerar textos e apoiar equipes editoriais com cronogramas apertados.

E a capacidade da IA de responder perguntas rapidamente pode aumentar o tempo que os usuários gastam na página inicial de um mecanismo de pesquisa, disse Mold, em vez de clicar para encontrar o que desejam. Isso é bom para o mecanismo de busca, mas não é tão bom para os sites que dependem de cliques, o que pode afetar a receita de anúncios ligadas a esses cliques, disse ele.

Outras ações ligadas a aprendizagem que caíram nesta terça-feira incluem Duolingo, com queda de até 12%, Adtalem Global Education, que afundou 10%, e 2U, com tombo de 14%, entre outras.