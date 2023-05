Corretora Crypto.com lança assistente virtual integrada ao ChatGPT

A inteligência artificial intensificou nos últimos meses um movimento de adoção generalizada nos diferentes setores da economia em todo o mundo. E a indústria dos criptoativos deu mais um passo nesse processo, com a corretora de criptomoedas Crypto.com anunciando o lançamento de uma nova assistente virtual para os seus clientes integrada ao ChatGPT.

A Crypto.com anunciou a assistente, batizada de Amy, na última terça-feira, 2. O novo recurso de inteligência artificial da exchange foi criado para informar os usuários sobre o setor, incluindo preços de criptomoedas e projetos de tokens em tempo real, assim como eventos históricos. De acordo com o anúncio, a Amy está atualmente em fase piloto para “reunir aprendizados” antes de futuras expansões.

Abhi Bisarya, vice-presidente executivo de produtos da Crypto.com, disse que a empresa está “otimista” quanto ao uso de inteligência artificial no mercado de criptomoedas: “Assim como em outros negócios e setores, vemos um potencial e uma oportunidade incríveis na convergência da IA ​​com a indústria de criptomoedas e nossa plataforma especificamente".

Um porta-voz da Crypto.com disse ao Cointelegraph que, embora esses sejam os “primeiros dias” da inteligência artificial ​​generativa, há potencial para “implicações positivas maciças” para muitos setores, se a implementação dessa tecnologia for realizada com responsabilidade.

“Este é particularmente o caso das criptomoedas quando se trata de ajudar a educar os usuários sobre a tecnologia subjacente e os serviços financeiros de forma mais ampla", afirmou. Quanto às desvantagens, o porta-voz disse que espera muitos feedbacks do piloto, que será “integrado em atualizações futuras” para todos os clientes da corretora.

Criptomoedas e inteligência artificial

Com a integração ao ChatGPT, a Crypto.com junta-se às fileiras de outras corretoras e carteiras de criptomoedas no setor que integraram o o recurso de inteligência artificial em suas plataformas. A exchange OKX lançou recentemente um algoritmo de inteligência artificial que buscará capturar e compreender a volatilidade do mercado cripto.

Já a empresa de infraestrutura Web3 Solana Labs anunciou seu próprio plug-in baseado no ChatGPT em 26 de abril. Ele usa a inteligência artificial para buscar dados dp blockchain e permite realizar operações como verificar saldos de carteiras, transferir tokens e comprar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

A Binance também lançou um chatbot de inteligência artificial. Assim como a assistente da Crypto.com, o chatbot da corretora tem como foco a educação do usuário como parte de sua academia Web3. A exchange de criptomoedas e plataforma de negociação de ativos digitais Bitget prometeu recentemente investir US$ 10 milhões para o desenvolvimento do ecossistema Fetch.ai, “fornecendo consultas sobre marketing” e outros serviços para ajudar a Fetch a expandir sua rede de negócios de inteligência artificial.

