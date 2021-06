Amazon quer que Alexa ajude crianças a se tornarem leitores melhores

A Amazon anunciou nesta terça-feira (29) que sua assistente digital Alexa agora pode ser uma companheira de leitura para crianças, treinando-as quando elas tiverem dificuldades em pronunciar as palavras.

O recurso "Reading Sidekick" ("Ajudante de leitura", em português), por meio de alto-falantes inteligentes Echo e assinantes do serviço Amazon Kids+, é uma maneira de ajudar crianças com idades entre 5 e 10 anos a se tornarem melhores leitores, de acordo com a empresa on-line com sede em Seattle.

A Alexa vai ler histórias em voz alta para as crianças e, ao mesmo tempo, incentivá-las a participar.

"Com a chegada do Reading Sidekick, temos esperança de tornar a leitura divertida para milhões de crianças, preparando-as para uma vida inteira de aprendizado e amor pela leitura", disse Marissa Mierow, diretora da Alexa Education and Learning.

"A Alexa oferece um espaço acolhedor e sem julgamentos e está sempre pronta para ajudar e a ler".

As assinaturas do serviço Kids+ - que oferece livros, filmes, programas de TV, aplicativos educacionais e jogos - custam a partir de US$ 3 mensais.

Com o Sidekick, as crianças podem dizer a Alexa que é hora de ler, mencionando o título do livro em questão e dizendo ao assistente digital se desejam muitas ou poucas vezes de leitura em voz alta.

Conforme as crianças leem, a Alexa elogia o progresso delas e oferece dicas ao perceber que ficaram presas nas palavras, de acordo com a Amazon.

Se uma criança continua com dificuldades, Alexa muda para o modo "leia depois de mim".

Os pais que usarem o serviço poderão saber quanto tempo seus filhos passam lendo e quais livros, informou a Amazon.

