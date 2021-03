Amazon procura profissionais para criar moeda digital

A Amazon está procurando profissionais para desenvolver uma moeda digital própria. A empresa abriu vagas na plataforma de empregos Amazon Jobs com descrições que mostram a intenção do projeto.

A iniciativa vem da área da Amazon chamada Divisão de Pagamentos Digitais e Emergentes e a moeda digital da empresa americana deve ser lançada, inicialmente, no México.

Um dos anúncios diz o seguinte: “Estamos procurando um líder para nos ajudar a lançar um novo produto de pagamento com o México como nosso país de lançamento inicial”.

A Amazon é a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, com valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, as ações da companhia saltaram de 2,9 mil dólares para 3,2 mil dólares, impulsionadas pelo aumento de vendas online durante a pandemia do novo coronavírus.

A companhia não seria a primeira entre as grandes empresas de tecnologia a criar ou liderar um projeto envolvendo criptomoedas. O Facebook apoia a Diem, uma criptomoeda inicialmente lançada com o nome de Libra. O ativo digital poderia ser usado pela empresa em suas redes sociais que, cada vez mais, têm o e-commerce como fonte de receita para usuários e para a própria empresa.

Com a moeda digital, a Amazon teria controle sobre canal de venda (site, app e Alexa), distribuição e entrega de produtos, e pagamentos, fechando o ciclo completo de um e-commerce.