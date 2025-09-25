Tecnologia

Amazon vai pagar R$ 13,3 bilhões para resolver acusação de 'enganar' consumidores

Do total, US$ 1,5 bilhão será destinado a um fundo para pagar os assinantes qualificados do serviço Prime, com a Amazon se comprometendo a ‘não admitir irregularidades como parte do acordo’

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12h50.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 12h56.

A Amazon (AMZN) irá pagar US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13,3 bilhões) em multas e indenizações para os assinantes do Prime após ser acusada de enganar os consumidores.

O caso, que era investigado pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês), alega que o gigante do varejo inscreve usuários na assinatura sem o consentimento deles e dificulta o cancelamento.

Do total, US$ 1,5 bilhão será destinado a um fundo para pagar os assinantes qualificados do serviço Prime, com a Amazon se comprometendo a "não admitir irregularidades como parte do acordo".

O gigante do varejo ainda terá de facilitar o cancelamento de assinaturas Prime, o que agora se torna uma exigência contratual no acordo.

O acordo com a FTC é agora o segundo maior valor de restituição já pago por uma ação da agência e reforça a postura mais rigorosa da FTC sobre as práticas das grandes empresas de tecnologia.

As ações da Amazon tinham poucas alterações após a notícia, em alta de 0,06% às 12h50, no horário de Brasília.

