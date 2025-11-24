Amazon Echo na Black Friday: qual modelo da Alexa vale a pena comprar

A Black Friday pode ser a oportunidade ideal para trazer a assistente de voz Alexa, da Amazon, para sua casa – ou para expandir seu ecossistema conectado por meio de um dispositivo da linha Echo. Com tantos modelos, que vão do compacto Echo Pop aos versáteis Echo Show com tela, no entanto, a escolha pode se tornar um desafio.

Para ajudar a economizar e garantir o dispositivo ideal para suas necessidades, preparamos um guia comparativo entre os principais modelos, com foco no melhor custo‑benefício para diferentes perfis.

Os preços aqui citados foram apurados em 17 de novembro no site da Amazon Brasil e são válidos para pagamento à vista no Pix ou via NuPay com Limite Adicional. Estão sujeitos, portanto, a variações e possíveis descontos maiores, tanto na própria Amazon quanto em outras varejistas, ao longo do período de ofertas da Black Friday, cuja data oficial é 28 de novembro.

Echo Pop – R$ 341

O Echo Pop é indicado para quem está adquirindo seu primeiro Echo ou deseja espalhar a Alexa por diversos ambientes sem gastar muito. Com formato semicircular, oferece as funcionalidades básicas de assistente de voz e automação (controle de luzes e tomadas, por exemplo), sendo ideal para estantes, bancadas ou espaços menores.

Echo Dot – R$ 399

Se o som for um critério mais importante, o Echo Dot é a evolução natural em relação ao Pop. Com design esférico e faixa sonora melhor, ele entrega som mais nítido e potente. A versão Echo Spot, com função de relógio e despertador, também é interessante para cabeceira, exibindo, ainda, temperatura e música. Esse modelo está, atualmente, anunciado por R$ 521.

Echo Dot Max – R$ 849

Lançado em outubro de 2025, o Echo Dot Max traz design semelhante ao Dot, porém com componentes de áudio mais robustos — woofer maior e botões redesenhados. É uma boa escolha para quem não precisa de tela, mas quer qualidade de som superior.

Echo Studio – R$ 1.799

Para usuários que priorizam áudio de alta qualidade, o Echo Studio é configuração “premium”. Conta com múltiplos alto‑falantes e suporte a tecnologias como áudio espacial/Dolby Atmos. Além de servir como caixa de som, essa versão também pode funcionar como hub de casa inteligente.

Echo Show (com tela) – de R$ 699 a R$ 2.699

Os modelos Echo Show acrescentam uma tela sensível ao toque, o que é um diferencial importante para vídeos, recepções ou centros de controle doméstico.

Echo Show 5: opção mais compacta, tela de 5,5″, ideal para mesa de cabeceira. Preço: R$ 699;

opção mais compacta, tela de 5,5″, ideal para mesa de cabeceira. Preço: R$ 699; Echo Show 8: equilíbrio entre tamanho e funcionalidade, tela de 8″, indicado para cozinha, sala ou uso versátil. Preço: R$ 1.399;

equilíbrio entre tamanho e funcionalidade, tela de 8″, indicado para cozinha, sala ou uso versátil. Preço: R$ 1.399; Echo Show 15: tela maior, de 15,6″, projetado para fixação na parede, uso como painel familiar ou TV inteligente leve. Preço: R$ 2.699.

Dicas essenciais para comprar na Black Friday