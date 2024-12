Amazon é multada em quase R$ 1 mi por condições inseguras de trabalho nos EUA

Amazon chegou a um acordo com a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) para pagar uma multa de US$ 145 mil (cerca de R$ 906 mil) em resposta a acusações de condições inseguras de trabalho em diversos centros de distribuição e logística no país.

De acordo com a Bloomberg, conforme os termos anunciados pelo OSHA, a Amazon deve avaliar riscos ergonômicos em todas as suas instalações e realizar atualizações anuais para melhorar a segurança dos trabalhadores. Inspeções realizadas em 10 centros da empresa desde 2022 apontaram que funcionários estavam expostos a lesões nas costas e outros problemas de saúde relacionados às condições de trabalho.

O acordo abrange todas as instalações da Amazon nos Estados Unidos, protegendo centenas de milhares de trabalhadores, de acordo com representantes do OSHA.

“Acordos corporativos abrangentes são ferramentas cruciais para proteger trabalhadores contra violações de saúde e segurança, pois abrangem mais funcionários e incentivam as empresas a resolver problemas subjacentes,” afirmou Seema Nanda, procuradora do Departamento de Trabalho, que representou o governo no caso.

Ela destacou que o acordo obriga a Amazon a implementar requisitos ergonômicos em todas as suas operações logísticas no país, visando a prevenção de lesões e a melhoria das condições gerais de trabalho.

Resposta da Amazon

Em um comunicado, a Amazon declarou que o acordo reconhece os avanços feitos pela empresa na implementação de políticas e procedimentos ergonômicos abrangentes e incentiva a continuidade dessas ações.

A empresa também enfatizou que continuará adotando medidas para garantir que os trabalhadores estejam protegidos e que os processos internos de segurança sejam aprimorados de forma contínua.

Histórico de escrutínio

As condições de trabalho nos centros de distribuição da Amazon têm sido alvo de investigações e críticas de diversas agências federais e estaduais. Na segunda-feira, um relatório do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado dos EUA afirmou que a gigante do e-commerce considera as lesões dos trabalhadores como “um custo inevitável de fazer negócios.”

A Amazon discordou das conclusões do relatório, mas reconheceu a importância de reforçar suas medidas de segurança e saúde ocupacional.