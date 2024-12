Primeiro armazém sindicalizado da Amazon anuncia greve em Nova York antes do Natal

Os funcionários da Amazon do armazém JFK 8, em Staten Island, Nova York, anunciaram nesta sexta-feira, 13, uma “greve histórica” pouco antes do Natal para que a empresa aceite assinar um acordo com este que é o primeiro centro sindicalizado da empresa nos Estados Unidos

“Vamos bater na Amazon onde dói até que eles decidam que é hora de sentar e negociar (...) Não podemos esperar mais. Não estamos brincando”, disse uma funcionária do armazém da Amazon identificada apenas como Justine, em um vídeo divulgado no canal do Youtube do sindicato More Perfect Union.

“Estamos na temporada de pico e é a época mais lucrativa do ano para a Amazon (...) Eles nos pediram para trabalhar 11,5 horas por dia, cinco dias por semana, com intervalo para o almoço, de modo que ficamos no armazém a maior parte da semana”, afirmou Connor, outro funcionário do JKF 8.

Os membros do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon planejam fazer uma greve na unidade JFK 8 no final de dezembro, depois que a gigante do comércio eletrônico vem se recusando a assinar um acordo com os funcionários da unidade desde 2022.

Foi naquele ano que a única iniciativa sindical bem-sucedida na história da Amazon nos Estados Unidos foi formada em um local de trabalho que emprega um total de 8.000 pessoas.

O National Labor Relations Board (NLRB), órgão federal que protege os direitos dos trabalhadores do setor privado nos EUA, emitiu dezenas de queixas acusando a Amazon de táticas ilegais de repressão a sindicatos.

Essas táticas incluem demitir apoiadores de sindicatos, fazer ameaças e realizar reuniões obrigatórias contra os próprios sindicatos.

Na verdade, o próprio NLRB também processou administrativamente a Amazon, exigindo que a empresa se engajasse em uma “negociação construtiva” para que a unidade de Staten Island obtivesse seu primeiro acordo sindical, mas, após meses de recursos por parte da empresa - que também nega qualquer coerção -, o caso foi suspenso.

Os trabalhadores sindicalizados dessa unidade de distribuição planejam iniciar a greve “nos próximos dias”, embora ainda não tenha sido definida nenhuma data.