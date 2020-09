A Amazon apresentou nesta quinta-feira, 24, a mais nova geração de seus alto-falantes inteligentes da linha Echo, uma das mais vendidas no mundo e uma concorrente direta dos aparelhos do Google (o Google Home) e da Apple (o Homepod).

Uma das novidades do novo Echo é o design. A Amazon deixou de lado o formato cilíndrico que era usado desde a primeira geração e adotou uma nova forma de esfera. O novo modelo ainda tem uma iluminação em LED em sua base que acende quando o sistema da assistente virtual Alexa está escutando ou respondendo a algum comando de voz.

Além do novo formato, a quarta geração do Echo terá um processador dedicado a acelerar as operações de inteligência artificial do aparelho, chamado AZ1 Neural Edge. Ele permite que o Echo reconheça e processe os comandos com mais velocidade e de forma mais assertiva.

Num ano em que a pandemia forçou as pessoas a ficar mais em casa, a Amazon está apostando que o alto-falante inteligente será um equipamento cada vez mais fundamental para os consumidores integrarem os demais dispositivos de casa em um único aparelho.

“O ano de 2020 tem sido difícil mas também, de muitas maneiras, muito inspirador para se inventar. A nova linha de Echos é um grande passo para nós”, disse David Limp, vice-presidente sênior da Amazon para a área de dispositivos, em entrevista a jornalistas, com a participação da EXAME.

“O que ficou muito claro nos últimos 6 meses é que a casa se tornou um lugar para entreter as pessoas.” David Limp, vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon

O novo Echo pode ser usado para controlar uma série de equipamentos conectados pela casa, desde lâmpadas inteligentes, câmeras de segurança, alarmes, termostatos, TVs, entre outros.

Uma novidade apresentada pela fabricante Ring (controlada pela Amazon), por exemplo, é uma câmera de segurança que fica sobrevoando os cômodos da casa, como se fosse um drone, filmando o ambiente quando a pessoa não está na residência. Outro equipamento é uma câmera de segurança que pode ser acoplada dentro de carros. São exemplos de equipamentos que podem ser conectados com o alto-falante inteligente da Amazon.

Além do novo Echo, a Amazon também atualizou o modelo Echo Dot — um modelo mais simples e barato. Ele também terá o formato de esfera e virá em três modelos: um modelo-padrão, uma versão que tem também um relógio digital e um modelo voltado especialmente para crianças, chamado Echo Kids.

No Brasil, os novos alto-falantes terão os seguintes preços:

Echo (749 reais)

Echo Dot (399 reais)

Echo Dot com relógio (500 reais)

A empresa não divulgou os valores e a disponibilidade do Echo Dot Kids no Brasil.

Por fim, a Amazon também apresentou uma nova versão do Echo Show, seu alto-falante mais avançado e que tem uma tela de 10 polegadas sensível ao toque. O display pode ser usado, por exemplo, para fazer videochamadas com a família e amigos e visualizar receitas enquanto a pessoa cozinha.

Uma novidade é que a tela do novo Echo Show 10 agora gira automaticamente de um lado para o outro em torno de sua base seguindo os movimentos do usuário. Assim, a imagem da tela está sempre no campo de visão da pessoa, quando precisa de alguma informação.

“Nós usamos alguns algoritmos que utilizam os dados do áudio capturado pelos microfones e a imagem da câmera para que o aparelho consiga localizar e seguir o usuário no cômodo onde ele estiver”, disse David Limp, o executivo da Amazon.

No Brasil, o Echo Show 10 será vendido por 1.889 reais.

Os preços da Amazon contrastam com produtos tecnológicos de última geração, como os iPhones da Apple e o novíssimo videogame PlayStation 5, que costumam ter valores altos, acima de 4.000 ou 5.000 reais.

Segundo a Amazon, os preços são propositalmente baixos para fazer com que a tecnologia chegue ao maior número de pessoas possível. A estratégia não é lucrar com os aparelhos em si, mas com vasta oferta de produtos e serviços que a Amazon possui, desde as vendas pela loja online quanto aos serviços como o Amazon Prime Video.