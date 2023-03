Amazon anuncia nova rodada de demissões com corte de 9 mil funcionários

A gigante varejista Amazon anunciou nesta segunda-feira, 20, que cortará outros 9.000 cargos para tornar sua operação enxuta e gerenciar a incerteza econômica global, marcando uma nova rodada de demissões que se acumulam no hoje problemático setor de tecnologia. Com a decisão, as ações da empresa caíram 2%.

Em uma virada notável para uma empresa que há muito anuncia apenas a criação de empregos, a Amazon terá eliminado 27.000 vagas nos últimos meses, ou 9% de sua força de trabalho que já chegou a ter 300.000 pessoas.

O corte mais recente se concentra nas divisões vistas como altamente lucrativas computação em nuvem e publicidade, e que antes eram intocáveis.

No entanto, as reduções de empregos também estão chegando à unidade de streaming da Amazon, Twitch, que entra na mira depois das reduções que ocorreram nos departamentos de dispositivos, recursos humanos e e-commerce.

A Amazon pretende definir o que mais será encerrado até abril.

Gigantes na berlinda

A decisão segue uma sequência quase interminável de notícias sobre demissões no setor de tecnologia, que viu algumas das corporações mais valiosas do mundo, entre elas a Microsoft e a Alphabet , cortarem relações com um número impressionante de funcionários que uma vez cortejaram em massa.

No que agora parece um prenúncio, a controladora do Facebook, Meta, disse na semana passada que cortaria 10.000 empregos este ano, iniciando uma segunda rodada de demissões para o setor após a eliminação de mais de 11.000 funções em 2022.