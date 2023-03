Twitch, site de transmissões ao vivo da Amazon, demite 400 funcionários

Uma fatia dos 9.000 funcionários cortados da Amazon nesta segunda-feira, 20, correspondem a um dos negócios de streaming da Amazon: a Twitch.

Com previsão de demitir 400 funcionários, em um post, a empresa disse que a demissão em massa tem relação com o cenário econômico mundial — reproduzindo o posicionamento de outras empresas do setor.

“Como muitas empresas, nossos negócios foram afetados pelo atual cenário macroeconômico, e o crescimento de usuários e de receita não acompanhou nossas expectativas”, escreveu o novo CEO da Twitch, Dan Clancy.

Semana passada, o CEO Emmett Shear disse que deixará a empresa para “focar na família”. Ele passou 16 anos liderando à frente da Twitch.

Boom na pandemia

O site de streaming surfou uma onda: durante o espalhamento da covid-19, os videogames tiveram um boom sem precedentes, enquanto praticamente todos os outros setores culturais — de música e vida noturna a teatro e cinema — afundaram.

Com a busca por formas de aliviar o tédio do isolamento, as visualizações da Twitch, que nasceu para transmitir jogatinas, receberam um impulso e chegaram à marca de 31 milhões de usuários diários.

Com as demissões, a Amazon, mais do que enxugar a operação, prevê uma redução no interesse dos espectadores pelas transmissões ao vivo. E o corte dessa segunda deve aliviar a pressão sobre o negócio.