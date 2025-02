Alibaba Cloud inaugura primeiro data center na América Latina e amplia presença global

O Alibaba Cloud anunciou a inauguração de seu primeiro data center na América Latina, localizado no México, com o objetivo de ampliar sua presença na região. A nova estrutura atenderá tanto empresas chinesas que buscam expandir seus negócios internacionalmente quanto clientes locais, oferecendo serviços de computação em nuvem a preços mais competitivos.

Soluções de computação em nuvem para o mercado latino-americano

Na primeira fase de operação, o data center disponibilizará soluções essenciais de computação em nuvem, como computação elástica e armazenamento em nuvem. A Alibaba Cloud afirmou que seus preços estarão abaixo dos praticados por outros grandes provedores internacionais, visando atrair a crescente demanda por serviços de nuvem na América Latina. A companhia também planeja continuar investindo na criação de um ecossistema de suporte e tecnologia para empresas da região.

Expansão global acelerada

A entrada do Alibaba Cloud no México faz parte de uma expansão acelerada que a empresa tem promovido globalmente. Recentemente, a empresa inaugurou seu segundo data center na Tailândia, reforçando sua presença no continente asiático. Nos últimos cinco anos, a Alibaba Cloud registrou um crescimento de mais de 20 vezes no tamanho de seu mercado global.

Atualmente, a companhia opera 86 zonas de serviço em 28 regiões ao redor do mundo, atendendo milhões de clientes internacionais. Com a inauguração no México, a empresa fortalece ainda mais seu compromisso com a expansão no mercado global de tecnologia e serviços em nuvem.