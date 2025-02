TCL Electronics bate recorde de vendas e projeta lucro de até HK$ 1,7 bilhão

A TCL Electronics registrou uma alta de 13,68% em suas ações, que atingiram HK$ 7,48 por ação às 11h20 do dia 18 de fevereiro, após a divulgação de suas previsões financeiras. Segundo o relatório divulgado no dia 17 de fevereiro, a empresa estima que seu lucro líquido em 2024 será de até HK$ 1,7 bilhão, representando um crescimento significativo de aproximadamente 62% a 112% em comparação com o ano anterior.

Crescimento global e inovações tecnológicas

Em meio a um cenário econômico global desafiador, a TCL atribui seus resultados positivos ao contínuo crescimento de sua participação de mercado global e ao aumento da receita de seus principais negócios. A empresa tem fortalecido sua imagem como uma marca global, tecnológica e de alta qualidade, ampliando seu índice de reconhecimento de marca e melhorando seus canais de vendas.

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de ponta e a otimização de sua estrutura de produtos contribuíram para o desempenho robusto da empresa. O setor de televisores da TCL atingiu um recorde histórico de receita, impulsionado pelo aumento das vendas de telas grandes e produtos premium.

Recorde de vendas e estratégia de mercado

Em fevereiro, a TCL Electronics anunciou que suas vendas globais de televisores cresceram 14,8% em 2024, alcançando 29 milhões de unidades – um novo recorde. No quarto trimestre de 2024, as vendas aumentaram 19,3% em comparação com o mesmo período de 2023. A estratégia da empresa, que foca em telas grandes e alta qualidade, além da consolidação das marcas TCL e LEINIAO, tem fortalecido sua posição no mercado.

O segmento de televisores Mini LED e de grandes dimensões registrou crescimento expressivo, o que pode aumentar ainda mais as margens de lucro do segmento de telas inteligentes.

Expansão para novas frentes tecnológicas

Além do setor de televisores, a TCL RayNeo, sua subsidiária, tem ganhado destaque com seus óculos de realidade aumentada (AR), expandindo a presença da empresa em novas frentes tecnológicas. O aumento da inovação e a diversificação de seus produtos ajudam a TCL a manter seu ritmo de crescimento acelerado.

Com um sólido desempenho em 2024 e uma previsão de lucros robustos, a TCL Electronics continua se posicionando como uma das líderes em tecnologia e inovação no mercado global.