Alibaba adapta Qwen3 ao ecossistema Apple e amplia compatibilidade com dispositivos na China

O grupo Alibaba lançou, em 17 de junho, uma nova versão de seu modelo de inteligência artificial Qwen3, agora compatível com a arquitetura MLX da Apple. A informação foi publicada pelo site IT Home e sugere que a Apple pode estar próxima de liberar o Apple Intelligence na China.

Embora o Apple Intelligence já ofereça suporte ao idioma chinês simplificado na versão iOS 18.4, os recursos de IA generativa ainda não foram oficialmente lançados no país. Anteriormente, a Apple avaliou parcerias com empresas como ByteDance e Baidu, mas decidiu colaborar com o Alibaba.

Adaptação do modelo Qwen3 ao ecossistema Apple

Na segunda-feira, o Alibaba anunciou a disponibilidade de toda a linha Qwen3 adaptada ao framework MLX. Os modelos foram otimizados para facilitar o trabalho dos desenvolvedores e estão disponíveis em quatro variantes de precisão: 4bit, 6bit, 8bit e BF16.

No total, são 32 modelos de código aberto compatíveis com a arquitetura MLX, permitindo implantação em uma ampla gama de dispositivos da Apple, como Mac Pro, Mac Studio, Mac mini, MacBook, iPad e iPhone, incluindo modelos com menos memória.

O framework MLX e seu impacto no desempenho

O MLX é um framework de aprendizado de máquina de código aberto, desenvolvido para funcionar de forma eficiente com chips da Apple. Ele vem ganhando espaço entre desenvolvedores por sua capacidade de treinar e executar modelos com alto desempenho.

Lançado inicialmente em abril de 2025, o Qwen3 utiliza uma arquitetura híbrida baseada em mistura de especialistas (Mixture of Experts, MoE) e capacidade de inferência híbrida. Segundo o Alibaba, o modelo supera o desempenho do Qwen2.5 e oferece suporte a 119 idiomas e dialetos.

Possível lançamento do Apple Intelligence na China

Nesta terça-feira, a Apple liberou a primeira versão beta do iOS 18.6 para desenvolvedores. No entanto, o Apple Intelligence segue desativado na China.

De acordo com o AppleInsider, a Apple trabalha no iOS 18.6 desde o início de abril e pode liberar uma prévia do Apple Intelligence para usuários chineses na versão beta pública do sistema.