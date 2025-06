Meta investe bilhões em IA superior ao ser humano. Para Apple, superinteligência ainda é um mito

O desempenho abaixo do esperado da Apple em 2025 acendeu um alerta entre analistas e investidores. Com queda de quase 20% nas ações no ano, a empresa tornou-se a mais penalizada entre as gigantes de tecnologia, reflexo do ceticismo crescente sobre sua atuação na nova fase da inteligência artificial.

A expectativa do mercado gira em torno de movimentos mais ousados da Apple em IA, especialmente após a decepção com o Apple Intelligence e a estagnação da assistente Siri, que teve sua atualização adiada. Enquanto rivais como Meta, Google e startups aceleram lançamentos de dispositivos nativos de IA, como smart glasses e wearables com interfaces de voz, a Apple permanece sem apresentar um produto transformador no setor.

Analistas apontam que o sucesso da Apple nas últimas décadas veio da sua capacidade de reinventar formatos e ditar tendências com dispositivos como o iPhone, o iPad e o iPod. Hoje, o setor espera que a empresa repita essa fórmula na era da inteligência artificial embarcada — mas os sinais ainda são tímidos.

O mercado vê a falta de ousadia como risco real de perda de protagonismo tecnológico. Para especialistas como Craig Moffett, da MoffettNathanson, o momento exige disrupção e não apenas melhorias incrementais. Bancos como Goldman Sachs e Bank of America mantêm recomendação de compra das ações, mas alertam que a Apple precisa reagir com mais velocidade e ambição.

Sem uma proposta sólida e inovadora em IA, a Apple corre o risco de repetir erros de gigantes como a Nokia, que perderam espaço por não se adaptarem a tempo às mudanças tecnológicas. A revolução da IA já está em curso — e o mercado aguarda a resposta da Apple.