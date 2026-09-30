'Pega-Pega Mortal': sobre o que é o novo reality show do Disney+?

O Disney+ estreia nesta quarta-feira, 30,"Pega-Pega Mortal", novo reality show sul-coreano de sobrevivência que transforma uma brincadeira tradicional em uma disputa em que estratégia, resistência física e desconfiança são fundamentais.

A produção foi anunciada internacionalmente como "Deadly Tag" e reúne 13 participantes em um enorme cenário preparado para perseguições.

Sobre o que é 'Pega-Pega Mortal'?

A ideia do programa parte do sullaejapgi, uma brincadeira tradicional coreana semelhante ao pega-pega. No reality, porém, a dinâmica ganha proporções muito maiores.

Os participantes precisam correr, se esconder e tomar decisões rápidas enquanto tentam descobrir em quem podem confiar. Isso porque existe um traidor escondido entre os competidores.

A descrição oficial resume a proposta como uma perseguição em um campo de batalha colossal na qual não é possível confiar em ninguém e apenas o último sobrevivente conquista a vitória.

Quem participa do reality?

Os 13 competidores vêm de áreas diferentes, reunindo atletas, atores, apresentadores e criadores de conteúdo.

Entre eles estão o ex-jogador profissional de beisebol Hwang Jae-gyun, a atriz Kyung Soo-jin, o ator Yoon Sang-hyun, o criador de conteúdo de viagens Pani Bottle, o criador fitness Malwang, a ex-integrante da seleção sul-coreana de luta livre Jang Eun-sil e a apresentadora Park Ji-min.

Também participam Kim Ttolttol, Yang Da-il, Yook Jun-seo, Ji Ji-won, Shin Ji-eun e Lee Jun-soo.

A variedade de perfis coloca competidores com diferentes características físicas e estratégias dentro da mesma disputa.

Como funciona a competição?

A dinâmica não depende apenas de correr mais rápido. Os participantes precisam encontrar esconderijos, interpretar o comportamento dos demais e identificar o jogador que exerce o papel de perseguidor.

A proposta combina preparo físico, raciocínio e leitura das relações entre os competidores. A presença de um traidor também cria uma camada de desconfiança que interfere nas alianças formadas ao longo da competição.

Quem criou 'Pega-Pega Mortal'?

A direção é de Hyun Jeong-wan, responsável pelas três temporadas de "Bloody Game". Son Tae-ho e Kim Ji-hyung também assinam a direção.

O roteiro é de Yoo So-an e Hwang Seo-jin, e a produção é da Most267.

Quando 'Pega-Pega Mortal' estreia no Disney+?

A data anunciada oficialmente pela Disney na Coreia do Sul é 30 de setembro de 2026, mesma data indicada nos anúncios de outros mercados internacionais.

Quantos episódios terá?

A série terá quatro episódios na estreia, seguidos por dois novos capítulos a cada quarta-feira.

Confira o trailer