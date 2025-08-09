Aleksandar Mandic, o sérvio que criou o primeiro e-mail brasileiro

Em 6 de maio de 2021, aos 66 anos, faleceu Aleksandar Carlos Mandic, filho de pai sérvio e mãe bielorrussa, o brasileiro foi uma das figuras mais influentes da história da tecnologia no país. Natural de São Paulo, Mandic foi pioneiro no desenvolvimento da infraestrutura digital do Brasil e responsável pela criação de um dos seus primeiros serviços de e-mail corporativo, o mandic:mail.

Sua trajetória começou muito antes da popularização da internet como hoje conhecemos. Em 1990, ele fundou o Mandic BBS, uma das primeiras redes de conexão entre computadores no Brasil. Esse serviço utilizava linhas telefônicas para conectar os usuários, antecipando o advento da World Wide Web (WWW), cuja história remonta a 1991, com a publicação de um texto de Tim Berners-Lee.

A visão empreendedora de Mandic o levou a transformar seu pequeno negócio em um dos maiores provedores de internet do Brasil. Em 1997 e 1998, a Mandic Internet, criada juntamente com nomes como Paulo Lima, foi premiada como a melhor desse segmento no país.

Mandic também foi um dos cofundadores do iG (Internet Group), em 1999, um dos primeiros portais de internet do Brasil, onde atuou como vice-presidente até 2001. Ao longo desses anos, ele consolidou seu nome como um dos grandes impulsionadores da conectividade.

No entanto, uma de suas principais inovações chegaria ao mercado somente em 2002. Naquele ano, ele relançou sua empresa, agora focada em soluções de e-mail corporativo com o serviço mandic:mail. Esse movimento foi um marco, pois representou a criação de uma plataforma que atendia às necessidades das empresas em um mercado cada vez mais digital.

Posteriormente, a Mandic evoluiu para oferecer também serviços de computação em nuvem, posicionando-se como uma das pioneiras deste setor no Brasil. O empreendedor vendeu a empresa por cerca de R$ 100 milhões, em 2012, para o fundo de investimentos Riverwood Capital, mas manteve uma participação minoritária e atuou como conselheiro da companhia.

Além de sua contribuição para a conectividade no Brasil, Mandic também foi responsável pela criação do aplicativo WiFi Magic (atualmente Wi-Fi Magic), lançado em 2013. A plataforma inovadora, que permite o compartilhamento de senhas de redes públicas, rapidamente se tornou um sucesso, conquistando milhões de usuários.

Reconhecimento

Reconhecido por sua irreverência e bom humor, Mandic foi uma figura carismática no meio tecnológico, sendo apelidado de “a internet em pessoa”. Entre as inúmeras honrarias recebidas, destaca-se o prêmio Empreendedor Master do Ano da Ernst & Young, em 1999.

Mais recentemente, em 2016, recebeu uma singela homenagem no seriado cômico de tecnologia norte-americano Silicon Valley. Na trama, situada no 6º episódio da 4ª temporada, um CEO chamado George Mandic, dono da empresa "Alvarado Sales Group", se recusa a receber os protagonistas da série que estavam buscando investidores para um app de compressão e compartilhamento de espaço em smartphones com o objetivo de criar uma “nova internet”.

Apesar do sucesso, ele manteve um estilo de vida simples, preferindo o Fusca e a bicicleta como meios de transporte. Mandic foi, sem dúvida, um dos grandes visionários da tecnologia brasileira, com sua trajetória marcante no desenvolvimento da infraestrutura digital do país e no estabelecimento das bases para a evolução da internet e serviços digitais no Brasil.