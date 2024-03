Airbnb vai proibir câmeras dentro de hospedagens

Com a mudança, as câmeras serão proibidas em áreas internas de hospedagens da plataforma em todo o mundo, independentemente de localização ou finalidade. As exceções seguem para ambientes externos e áreas comuns, como saguões e corredores de hotéis.

A Airbnb esclareceu ainda que câmeras de campainha, monitores de ruído seguem permitidos nas residências. Contudo, os anfitriões deverão informar quantos aparelhos o local possui e onde estão localizados.

Em comunicado sobre a mudança, o Airbnb disse que caso haja denúncia de violação da nova regra depois de 30 de abril, o parceiro pode ser banido da plataforma.

Em novembro de 2023, um casal foi surpreendido ao encontrar uma câmera escondida no armário do apartamento em que estava hospedado, em Copacabana, no Rio de Janeiro

Mesmo que para fins de segurança, a gravação de imagens sem autorização pode configurar crime. O Código Penal prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, para quem gravar cenas íntimas sem o conhecimento das pessoas envolvidas nelas.