Anúncio no Airbnb oferece estadia em barraca dentro de apartamento por R$ 400 em Londres

Um proprietário de um imóvel no Airbnb está cobrando dos turistas de Londres 68 libras (equivalente a R$ 420, na cotação atual) por noite para ficarem em barracas dentro de sua sala de estar. Para estadia de um mês, o valor chega a 1.140 libras (pelo menos R$ 7 mil)

Localizadas no Soho, as barracas vêm atraindo viajantes que querem economizar em uma das capitais mais caras da Europa. O aluguel médio em Londres estava em torno de 2.500 libras (mais de R$ 15 mil) por mês em 2023, de acordo com levantamento da "Rightmove", maior portal imobiliário do Reino Unido.

No entanto, o custo de hospedagem varia de acordo com a data e há descontos oferecidos pelo proprietário, o que pode fazer com que o preço caia para 38 libras (equivalente a R$ 235).

Os hóspedes também poderão ter que compartilhar seus dormitórios com outros visitantes. A comodidade inclui: cozinha, Wi-Fi, espaço de trabalho, ar-condicionado, máquina de lavar roupa e secador de cabelo. Também dispõe de banheiro compartilhado.

Embora pareça estranho dormir numa tenda dentro de casa, muitos hóspedes anteriores deram avaliações positivas para o imóvel e ficaram impressionados com a oferta. A casa com barracas apresenta uma classificação de 4 estrelas. “O apartamento está muito bem localizado e de fácil acesso, [o anfitrião] é receptivo e responde muito rapidamente”, disse um hóspede na plataforma.

No entanto, algumas pessoas que viveram esssa experiência manifestaram problemas com seus antigos vizinhos da tenda. “Tínhamos que usar um banheiro diferente todos os dias, porque não estava nada limpo (sujeira, cigarro no chão, bagunça...)".

A dinâmica de conviver com pessoas estranhas no mesmo ambiente, como se fosse um hostel, também não agradou outros turistas. “Sofremos durante 2 noites o barulho das pessoas do quarto ao lado que ficaram indo e voltando a noite toda sem se preocupar em serem discretos conosco".

Por outro lado, um usuário do Airbnb deu a seguinte dica para quem se interessar por essa casa: “Para 1 ou 2 noites recomendamos porque é bastante decente, mas não mais [sic].”

Já outro hóspede afirmou que ficou satisfeito com a acomodação e deu quatro estrelas para o alojamento. "Moradia prática em uma região central, perfeita para uma estadia curta. E a relação com o anfitrião é excelente".