Acordo entre Sony e Tencent resolve disputa sobre jogo acusado de cópia

A disputa legal entre Sony e Tencent sobre o jogo Light of Motiram chegou ao fim após as duas partes chegarem a um acordo confidencial. Em julho, a empresa japonesa processou a chinesa alegando que Light of Motiram era uma "cópia descarada" da popular série Horizon. A Tencent foi acusada de infringir direitos autorais e marcas registradas.

Contudo, o processo já foi finalizado com o acordo entre as empresas e o caso foi encerrado sem possibilidade de recurso. A The Verge noticiou o desfecho com base em um documento judicial arquivado nesta quarta-feira, 17.

Anunciado no ano passado, o jogo Light of Motiram apresentava elementos visuais semelhantes aos de Horizon, incluindo paisagens exuberantes, tecnologia futurista e robôs com aparência de animais.

Na ação, a Sony também alegou que o personagem principal do jogo, que se assemelha de maneira marcante à protagonista Aloy, de Horizon, foi usado de forma estratégica em sua campanha de marketing, configurando uma violação de direitos de autor e marca registrada.

Jogo removido de lojas digitais

Com o acordo, o jogo também foi retirado das lojas digitais Steam e Epic Games Store. Embora o site oficial ainda mostre links para essas plataformas, os usuários são redirecionados para páginas do Light of Motiram que já não estão mais disponíveis.

Em comunicado à The Verge, Sean Durkin, chefe de comunicações da Tencent Americas, afirmou que as empresas estão satisfeitas por terem chegado a uma resolução confidencial e não farão mais comentários públicos sobre o assunto. Ele acrescentou que ambas esperam trabalhar juntas no futuro. A Sony não respondeu a um pedido de comentário.