Microsoft paralisa negociações para comprar TikTok, dizem fontes

A Microsoft está interrompendo as negociações sobre a compra das operações da rede social TikTok nos Estados Unidos em meio à hostilidade do presidente Donald Trump, informou o Wall Street Journal no sábado, 1.

O jornal cita pessoas familiarizadas com a operação, em que a Microsoft e a controladora chinesa ByteDance estariam em “negociações avançadas” sobre a possível venda e foram surpreendidas pela manifestação do presidente americano Donald Trump em oposição ao acordo na sexta-feira, 31 de julho.

Em declarações a jornalistas durante viagem no avião presidencial Air Force One, Trump declarou: “Em relação ao TikTok, vamos proibi-lo nos Estados Unidos”.

Autoridades dos Estados Unidos disseram que o aplicativo de vídeo em formato curto representa um risco nacional por causa dos dados pessoais que ele manipula.

A Reuters informou no sábado que a ByteDance concordou em alienar suas operações nos Estados Unidos para evitar que o aplicativo fosse banido, permitindo assim que a Microsoft assumisse por completo o controle nos Estados Unidos.

Segundo o Wall Street Journal, o acordo não está “morto”, mas ambas empresas estariam buscando mais informações na Casa Branca sobre os melhores próximos passos para o aplicativo.