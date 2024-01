A 'Meta' é o agro: por que Mark Zuckerberg está criando gado?

Bem longe do metaverso, Mark Zuckerberg passa os dias se dedicando a outro hobby: o de fazendeiro. O CEO da Meta fez uma publicação no Instagram na última terça-feira, 9, e detalhou que está desenvolvendo a "carne bovina da mais alta qualidade" em seu rancho em Kauai, no Havaí.

Zuckerberg está criando gado das raças Wagyu e Angus que, de fato, produzem as carnes mais caras do mundo. No Brasil, o valor médio por quilo do Wagyu é de R$ 600, mas é possível encontrar açougues de luxo que vendem a peça por R$ 1 mil o quilo.

O bilionário disse que quer que a produção seja totalmente "local e verticalizada", ou seja, que os animais só dependam do que é produzido dentro da propriedade. Por isso, Zuckerberg adiciona que o gado está sendo alimentado com uma dieta especial de farinha de macadâmia e cerveja.

Ainda segundo a publicação, cada animal come cerca de 5 toneladas por ano, portanto serão "muitos acres" de árvores de macadâmia em seu rancho. "Minhas filhas ajudam a plantar as maceiras e a cuidar dos nossos diversos animais. Ainda estamos no início da jornada e é divertido melhorar a cada temporada. De todos os meus projetos, este é o mais delicioso”, diz o post.