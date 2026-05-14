Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

'China se prepara para revolução da IA como nenhum outro país', diz Larry Fink

CEO da BlackRock afirma que principal gargalo da inteligência artificial será energia e infraestrutura e diz que Pequim saiu na frente na preparação para a nova corrida tecnológica

Xi Jinping, presidente da China, faz brinde durante jantar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Pequim (Brendan Smialowski/AFP)

Xi Jinping, presidente da China, faz brinde durante jantar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Pequim (Brendan Smialowski/AFP)

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14h46.

Última atualização em 14 de maio de 2026 às 14h49.

NOVA YORK — O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou que a China está mais preparada do que qualquer outro país para a expansão da inteligência artificial por ter acelerado investimentos em energia e infraestrutura voltadas à nova economia digital.

“A China está construindo algo entre 100 e mais de 150 gigawatts de energia nuclear e solar”, afirmou Fink durante evento promovido pela American Chamber of Commerce for Brazil e pela BlackRock, realizado na sede da gestora em Nova York. “Eles estão se preparando para a revolução da IA como nenhum outro país jamais se preparou.”

A declaração ocorre em um momento de aumento da disputa tecnológica entre Estados Unidos e China em torno de inteligência artificial, semicondutores, energia e infraestrutura digital.

Nesta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, participa de reuniões com Xi Jinping em Pequim, na primeira viagem de Trump à  China desde 2017. Temas como inteligência artificial, semicondutores, energia, minerais críticos e cadeias globais de suprimentos estão no centro das discussões.

Desafio fisico

Ao longo da conversa em Nova York, Fink afirmou que o principal desafio da inteligência artificial não é financeiro, mas físico: falta infraestrutura suficiente para sustentar o crescimento da demanda por computação.

“Não existe bolha de IA. O maior problema é que a demanda está crescendo mais rápido do que a oferta”, afirmou.

Segundo ele, o mundo enfrenta hoje uma escassez estrutural de capacidade computacional. “Temos uma escassez de computação”, disse. “Temos uma escassez porque não temos energia, GPUs, CPUs  e memória suficiente.”

Nos últimos dias, afirmou o executivo, ele esteve reunido com CEOs e lideranças das principais hyperscalers americanas — empresas responsáveis pelas maiores plataformas globais de computação em nuvem — e ouviu avaliações semelhantes sobre o desequilíbrio entre demanda e oferta.

“A curva de demanda está crescendo mais rápido do que a oferta”, afirmou.

Na avaliação de Fink, a capacidade de produzir energia abundante e barata será determinante para definir quais países conseguirão liderar a corrida global da inteligência artificial.

“Se não tivermos energia barata suficiente, será difícil para um continente ou um país competir”, disse.

Foi nesse contexto que o executivo citou a China como o país mais avançado na preparação para a nova etapa da economia digital. Nos Estados Unidos, afirmou Fink, apesar da abundância de gás natural, há gargalos relevantes na expansão da infraestrutura energética. “Precisamos ser agnósticos em relação à energia”, afirmou. “Nós simplesmente precisamos de mais e mais energia.”

Segundo Fink, a demanda ligada à inteligência artificial cresce em velocidade superior à capacidade global de expansão da infraestrutura. “Essa é a grande questão acontecendo agora”, afirmou.

Processos industriais

O executivo também afirmou que a inteligência artificial deve acelerar processos industriais em diversos setores da economia, incluindo biotecnologia, desenvolvimento de medicamentos, engenharia e indústria aeronáutica.

“A velocidade com que os processos industriais vão acontecer — essa é a parte abundante”, afirmou.

Segundo ele, empresas já utilizam IA para reduzir drasticamente o tempo necessário para desenvolver novos aviões.

“Hoje, do ponto de partida até a produção e aprovação, um avião leva perto de dez anos”, disse. “Com IA, isso pode ser feito em poucos anos.”

Fink afirmou ainda que o atual ciclo de investimentos em inteligência artificial continuará impulsionando gastos recordes em infraestrutura tecnológica.

“Você tem seis empresas nos Estados Unidos que vão gastar US$ 700 bilhões em Capex”, afirmou. “O Capex de todo o mercado europeu é de cerca de US$ 200 bilhões.”

Na avaliação do CEO da BlackRock, o mundo ainda está nos estágios iniciais da transformação impulsionada pela inteligência artificial. “Estamos apenas no começo”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:ChinaInteligência artificialTecnologiaBlackRock

Mais de Mundo

Armadilha de Tucídides: entenda a história grega que Xi citou para Trump

Xi quer convencer Trump a adotar visão ganha-ganha e evitar armadilha de Tucídides

'A porta da China só vai abrir mais e mais', diz Xi a CEOs americanos em Pequim

Trump e Xi concordam que o Estreito de Ormuz deve ser aberto

Mais na Exame

Pop

Grammy 2027: veja data da premiação e quando saem os indicados

Inteligência Artificial

Google está prestes a anunciar novo Gemini, mas modelo deve ser inferior a GPT 5.5 e Mythos Preview

Tecnologia

Meta lança Instants, app de fotos de visualização única que mira no território do Snapchat

Casual

O erro que está sabotando sua rotina fitness