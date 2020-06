7 eletrônicos com desconto no dia sem impostos

O Dia Sem Imposto é uma data de descontos no comércio brasileiro. Com isso, muitas empresas reduzem os preços de diversos produtos. exame selecionou opções de eletrônicos com descontos nesta data. Confira a seguir.

Smart TV 4K Samsung LED 58”

Na FastShop, o televisor UN58RU7100GXZD caiu de 3.999 reais para 2.799 reais. O aparelho da Samsung tem tela com resolução 4K, controle remoto que comanda diversos dispositivos (videogame, TV por assinatura ou Apple TV) e aplicativos de Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video e Apple TV+.

Adega Climatizada Multilaser

A adega da brasileira Multilaser tem capacidade para guardar 12 vinhos, tem painel sensível ao toque e luz interna de LED. À venda no site da empresa, o produto sai por 499 reais, em vez dos 899 reais do preço sugerido.

Motorola One Zoom

O smartphone Android Motorola One Zoom também tem desconto. O preço de 1.999 reais representa uma queda de 500 reais em relação ao valor sugerido do dispositivo, que é de 2.499 reais.

Notebook Samsung Flash NP530XBB-AD2BR

O Samsung Flash é um notebook básico que vem equipado com memória SSD, que o torna mais rápido do que a média dos notebooks com memória convencional em HD. Ele sai por 2.178 reais, em vez de 2.399 reais.

Fone de Ouvido JBL Intra-Auricular T110

O fone de ouvido T110 da JBL é um acessório básico de boa qualidade sonora e com microfone integrado. Ele sai por 49,90 reais, em vez de 60 reais.

Samsung Galaxy S20

O smartphone Galaxy S20 também tem descontos. O modelo da linha de celulares mais sofisticada da Samsung sai por 4.049 reais.

Caixa de Som Bluetooth JBL

A caixa de som Bluetooth JBL (JBLCHARGE4RED), resistente à água, pode ser encontrada por 757 reais, em vez do preço sugerido de 1.299 reais.