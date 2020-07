Auxílio emergencial transferido para o PicPay “some” da conta

O app de pagamentos PicPay apareceu entre os trending topics no Twitter nesta terça-feira, 7. Diversos usuários reclamam que transferiram o valor do auxílio emergencial da Caixa para o app e o dinheiro “sumiu” na operação.

Como forma de evitar filas nas agências, a Caixa adiou o saque dos recursos do benefício. Por causa disso, muitos beneficiários do auxílio acabam optando por transferir o dinheiro da conta virtual do banco para fintechs, como o PicPay, de forma a sacar os recursos de forma imediata.

Na hashtag #picpaydevolvemeudinheiro, consumidores de diversas parte do país relatam problemas.

No dia 02/07 tentei transferir parte do meu auxílio para o @picpay usando o cartão de débito virtual do #CAIXATEM. No Picpay aparece como "recarga cancelada". O dinheiro SUMIU DO CAIXA TEM e não entrou no PICPAY. PICPAY JOGOU A CULPA NA CAIXA. #picpaydevolvemeudinheiro — maria (@mariadaguiams) July 7, 2020

#picpaydevolvemeudinheiro

Cancelem logo a transferência @picpay Cadê meu dinheiro na carteira ? pic.twitter.com/Rudu8bhl6O — Lucas Daniel (@arapilucas) July 7, 2020

Procurada, a Caixa esclarece que grande parte dos problemas apresentados nas operações para bancos digitais já foi solucionada, com os devidos créditos em conta nesta terça-feira, 7.

Em nota, o banco diz que casos mais específicos e que envolvam as plataformas da Caixa serão resolvidos ao longo da semana. “É importante ressaltar que nessas operações também podem acontecer inconsistências nas plataformas das fintechs. Esses casos devem ser apurados individualmente junto às instituições.”

Procurado, o PicPay disse que, desde o início da distribuição do auxílio emergencial, mais de 2,9 milhões de usuários concluíram a transferência do benefício para a fintech. “Por instabilidade do sistema do Caixa Tem, um pequeno percentual das transações entre o aplicativos e o PicPay não é concluído. Nesses casos, o usuário deve fazer nova tentativa. Se a Caixa tiver debitado o valor utilizado para a transferência, o estorno deverá ser realizado pelo próprio banco.”