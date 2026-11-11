Diabetes lidera casos de desinformação, diz pesquisa: "Tem gente ganhando dinheiro com isso"

O diabetes afeta 16,8 milhões de adultos no Brasil, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. A condição, uma das mais comuns entre os brasileiros, também é a mais frequente entre os casos de desinformação em saúde com interesses comerciais. Essa é uma das principais conclusões da pesquisa Raio-X da Desinformação em Saúde, levantamento feito pelo Observatório Lupa, núcleo de pesquisa da Agência Lupa, que analisou informações falsas divulgadas ao longo de quase dez anos.

O estudo identificou 18 casos em que informações enganosas sobre saúde foram utilizadas para promover produtos ou tratamentos. Sete deles, o equivalente a 38,9%, envolviam diabetes. Nestes sete casos, os pesquisadores encontraram 17 afirmações falsas sobre a condição. Ao todo, foram identificadas 32 alegações falsas nos 18 casos analisados. Seis dos sete episódios relacionados ao diabetes aconteceram após 2021.

As consequências podem ser graves. Pacientes que acreditam em falsas alegações de cura podem suspender o uso de medicamentos, adiar consultas e recorrer a produtos ineficazes. O abandono do acompanhamento médico é especialmente preocupante entre pessoas com condições crônicas, que precisam de cuidados contínuos.

“A desinformação pode afetar muito a saúde dos pacientes, fazendo com que interrompam tratamentos cuja eficácia é comprovada ou adotem condutas clínicas sem evidência científica”, afirma Gustavo Meirelles, médico e presidente do Instituto Afya.

Por que o diabetes é um alvo frequente?

Por ser uma condição crônica, o diabetes exige acompanhamento durante toda a vida. O gerenciamento da glicemia pode envolver medicamentos, mudanças na alimentação e atividade física. Para quem enfrenta dificuldades em manter esses cuidados, a oferta de uma solução rápida pode parecer atraente.

Meirelles explica que a alta prevalência da condição e a necessidade de tratamento prolongado ajudam a tornar esses pacientes vulneráveis a informações enganosas. A expectativa de gerenciar o diabetes sem medicamentos ou mudanças de hábitos é explorada por conteúdos que anunciam resultados sem respaldo científico.

Alguns desses conteúdos têm um objetivo definido: vender produtos. Há anúncios de fórmulas manipuladas, substâncias apresentadas como alternativas a medicamentos e métodos que prometem resultados incompatíveis com as evidências científicas disponíveis.

"Tem muita gente ganhando dinheiro com isso ao vender 'fórmulas milagrosas" Gustavo Meirelles, médico e presidente do Instituto Afya

O médico relata situações em que pacientes são encaminhados à compra de produtos manipulados por profissionais que podem ter interesses comerciais nas indicações. A prática, segundo ele, se aproveita da fragilidade de pessoas que convivem com condições crônicas e procuram alternativas para melhorar a saúde.

José Adelson do Nascimento Junior, biomédico e doutor em Ciência Biológicas, observa que a popularização de medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida, utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, acrescentou novos riscos a esse cenário. Nas redes sociais, os resultados estéticos costumam receber mais atenção do que as indicações médicas e os possíveis efeitos adversos.

O pesquisador cita a perda de massa muscular como um dos aspectos que exigem acompanhamento durante o emagrecimento. Quando medicamentos são utilizados sem orientação adequada, os riscos podem passar despercebidos por pessoas interessadas principalmente na redução do peso.

A popularidade substituiu a autoridade científica?

As redes sociais também modificaram a maneira como parte do público avalia a credibilidade de informações médicas. Para Adelson, a formação acadêmica e a experiência profissional passaram a disputar espaço com a popularidade dos criadores de conteúdo.

"Antigamente, a gente via os profissionais de saúde pelo currículo. Hoje, a gente vê por número de seguidor" José Adelson do Nascimento Junior, biomédico, doutor em Ciência Biológicas e pesquisador acelerado pelo Instituto Afya.

Uma recomendação sem fundamento científico pode alcançar milhões de pessoas quando publicada por um influenciador. A velocidade de circulação desses conteúdos dificulta o trabalho de pesquisadores e profissionais que procuram esclarecer informações equivocadas.

José Adelson considera que instituições científicas precisam ampliar sua presença nas plataformas digitais. O desafio é apresentar informações confiáveis em formatos acessíveis, sem perder o rigor necessário para explicar tratamentos, riscos e resultados.

O papel dos médicos no combate à desinformação

Para Meirelles, a formação dos profissionais de saúde precisa acompanhar essa mudança. Além de conhecer as evidências científicas, médicos e outros especialistas devem saber explicá-las aos pacientes em linguagem compreensível.

“Se o médico tem muito conhecimento técnico, mas não sabe comunicar, o paciente vai na informação mais fácil, mais rápida e que ele consegue entender”, afirma.

O Instituto Afya defende que essa habilidade seja desenvolvida desde a graduação, preparando profissionais para orientar pacientes diante da quantidade de informações disponíveis na internet.

A recomendação de Meirelles é verificar a origem dos conteúdos, desconfiar de soluções milagrosas e conversar com profissionais de saúde antes de modificar qualquer tratamento.