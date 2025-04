Conheça o Clara Arte Resort, o hotel que fica dentro de Inhotim

O Instituto Inhotim, onde fica um dos maiores acervos de arte contemporânea do mundo, é também um jardim botânico. São 27 pavilhões, com quase 2.000 obras de arte, costurados por um parque que mistura os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Os 140 hectares definitivamente merecem passeios de mais de um dia. Mas, com a falta de hotéis que estivessem à altura do passeio, a dobradinha não era tão atraente — e Belo Horizonte fica a cerca de 60 quilômetros.

Agora, com a inauguração do Clara Arte Resort, em dezembro de 2024, é possível se hospedar ali dentro, entre o pavilhão do Tunga e o da Lygia Pape. O Clara Arte tem inspiração no ­Benesse House, hotel e museu na Ilha de Naoshima, conhecida como Ilha das Artes, no Japão. O hotel brasileiro oferece, além do visual, incursões guiadas e mais intimistas às segundas e terças-feiras, quando o museu está fechado para visitação. “Inhotim fica muito melhor quando degustado aos poucos”, diz Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts, grupo que possui mais dois hotéis no interior de São Paulo.

Os quartos da Clara Arte: varanda, lareira e interiores desenhados pela arquiteta Marina Linhares (Divulgação/Divulgação)

Os 46 bangalôs foram projetados para acomodar famílias e trazem conforto e elegância. Todos os quartos possuem varanda, lareira e interiores desenhados pela arquiteta Marina Linhares. Destaque para as unidades com banheiras esculpidas em pedra-sabão, uma sofisticação com sotaque mineiro. Nas áreas comuns há piscina climatizada, spa, academia e espaço para eventos — que já estão acontecendo desde dezembro passado, quando o hotel abriu as portas.

As crianças também são contempladas. Há uma brinquedoteca generosa e atividades com monitores exclusivos — inclusive, elas podem ficar brincando no hotel enquanto os pais visitam os pavilhões de Inhotim menos palatáveis aos pequenos. “Desde o começo, nossa motivação foi aproximar famílias e crianças da arte. É muito legal ver isso acontecer”, diz Taiza.

Detalhes do interior do Clara Arete Resort (Divulgação/Divulgação)

As diárias ficam entre 2.250 reais (bangalô mais simples, no meio de semana) e 4.435 reais (bangalô presidencial, na baixa temporada). Mas está tudo incluído: quatro refeições, entrada no parque, cafés Starbucks, monitoria infantil e afins. Só ficam de fora as bebidas alcoólicas e os tratamentos do spa.

A gastronomia do hotel completa a experiência. O menu foi criado pelo chef Leo Paixão em parceria com o chef Gabriel Sodré, que toca o dia a dia da cozinha. O cardápio conta com inovações em cima de pratos tradicionais, como o croquete de frango com quiabo e o taco de feijoada.

Apesar de parecer dentro do parque, a área do hotel sempre foi independente. Bernardo Paz, fundador do instituto, chegou a iniciar a construção, mas precisou interrompê-la. Anos depois, vendeu os 14 hectares ao grupo Clara, que contratou as arquitetas Joana Magalhães e Sofia Lobato, do Hemisfério Arquitetura, para dar continuidade à obra seguindo as diretrizes originais, inspiradas no modernismo brasileiro dos anos 1950.

Em 2026, devem ser inaugurados mais 31 apartamentos e, até 2029, está planejada mais uma expansão que promete ampliar a possibilidade de vivenciar essa experiência única.