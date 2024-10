"Somos uma marca alemã, isso define quem somos", diz CEO da Rimowa

“Espero dormir bem hoje, estou muito animado para amanhã.” Foi dessa forma que Hugues Bonnet-Masimbert, CEO da Rimowa, encerrou a entrevista com a EXAME Casual, por videoconferência, em meados de setembro. A expectativa do executivo por uma boa noite de sono tinha uma razão. No dia seguinte a marca de malas premium de origem alemã apresentaria oficialmente a Original Bag, uma bolsa de mão com alça transversal. Foi um lançamento global, que chegou ao mesmo tempo às principais boutiques do mundo. Inclusive ao Brasil.

Dizer que a Original Bag é um produto disruptivo pode soar exagerado. Mas é seguro afirmar que se trata de mais um passo em direção a um novo caminho para a Rimowa. A bolsa é feita de alumínio, assim como as malas de viagem das linhas Classic e Original, um material que pode ser infinitamente reciclado sem perder as propriedades. A marca tem outros produtos com materiais recicláveis, como as mochilas da coleção Signature, de náilon reciclado. Desde 2022 a marca também oferece garantia vitalícia para suas malas.

A Original Bag não se destaca apenas pelo cuidado com a sustentabilidade. Trata-se de um produto que reforça o posicionamento da marca com a mobilidade urbana, para além das viagens. A Rimowa é referência em bagagem premium. Foi fundada em 1898 e, inspirada na aviação, em 1937 introduziu o alumínio na fabricação de suas malas. Em 2017, passou a fazer parte do grupo LVMH. Hugues Bonnet-Masimbert está há 25 anos no conglomerado francês. Ocupou cargos de liderança nas marcas Loewe, -Celine, Louis Vuitton, Berluti. Entrou para a Rimowa em 2018 e, desde 2021, é o CEO da marca. Acompanhe a seguir a entrevista.

Campanha da Original Bag: bolsa versátil e unissex (Rimowa/Divulgação)

Por que o lançamento da Original Bag é tão importante?

Como em todos os nossos produtos, unimos forma e função. Usamos o mesmo alumínio de nossas malas, o que foi um desafio para nossos designers. É uma bolsa muito versátil, que pode ser usada de dia, à noite, no coquetel, no trabalho. E queríamos um produto unissex. Nosso público é exatamente meio a meio entre homem e mulher. Quando definimos a identidade da Original Bag, consideramos a praticidade, o conceito de um produto funcional. Você pode ter um parceiro ou uma parceira em casa, pode ter filhos, e todos podem usar a bolsa.

Em sua opinião, quais são os principais atributos da Rimowa?

Em primeiro lugar, somos uma marca alemã. Isso é um atributo sério, define parte de quem nós somos. Também somos uma manufatura. Produzimos 100% de nossas malas, poucas marcas fazem isso. Isso traz outros atributos, como durabilidade. Nós reparamos as malas danificadas. Veja bem, nós não trocamos a mala, nós a reparamos. Oferecemos garantia vitalícia a nossas malas. Somos obcecados por qualidade. Agora estamos trabalhando a mobilidade com a Original Bag. É uma forma de expandirmos nossos horizontes, estarmos sempre presentes na vida do nosso cliente.

Financeiramente, faz sentido para a Rimowa oferecer uma garantia vitalícia para suas malas?

Ainda há um enorme número de viajantes que precisam conhecer a Rimowa, sentir o conforto de usar uma mala nossa, exibir seu lindo visual. Para esses viajantes, é uma questão de entender nossa reputação. Uma garantia vitalícia é um argumento de recrutamento enorme. Mesmo quem já tem duas, três, quatro malas nossas, em algum momento voltará a comprar um produto nosso. Queremos nos posicionar pela qualidade, pela superioridade dos produtos. Isso para nós é circularidade, é sustentabilidade em seu melhor.

1 /10 (La Lancha, na Guatemala.)

2 /10 (La Lancha, na Guatemala.)

3 /10 "Benedict Kim - Photographer", "", "Martin Krediet", "The Family Coppola Hideaways", Belize (Coral Caye, em Belize)

4 /10 (Coral Caye, em Belize)

5 /10 FC Hideaways, C3, Cabana, Iphone Photography, TBurtle Inn, Architecture, Building, Countryside, Hotel, Nature, Outdoors, Plant, Resort (Turtle Inn, em Belize)

6 /10 Turtle Inn, em Belize. (Turtle Inn, em Belize)

7 /10 (Blancaneaux Lodge, Belize)

8 /10 Cabana interior at Blancaneaux Lodge (Blancaneaux Lodge, Belize)

9 /10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

10/10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

A Rimowa é uma marca associada ao luxo e às viagens. Como vê hoje esses dois mercados?

O mercado de viagens ficou abalado com a covid. Foi um momento terrível em muitos aspectos, que nos forçou a pensar quem somos e como projetamos o futuro. Isso também aconteceu com o viajante. Quais passaram a ser os seus valores, como as viagens foram sendo retomadas. As viagens de negócios diminuíram, pegar um avião para uma reunião deixou de fazer sentido. Ao mesmo tempo, aumentou a compreensão de que uma viagem tem um impacto ecológico, que você precisa ser ambientalmente responsável. Mais gente se desloca em trem, em bicicleta. Os valores que aparecem no mercado de viagens também estão em linha com o mercado de luxo, a aspiracionalidade, a responsabilidade, a durabilidade.

Vemos muitas celebridades usando Rimowa. Essa é a melhor propaganda que uma marca pode ter?

Temos líderes em geral, esportistas, artistas usando nossa marca há décadas. Ocasionalmente, eles postam uma foto em suas redes sociais. Isso é uma mensagem muito forte de confiança nas nossas malas. Temos muitas histórias de celebridades usando nossos produtos, elas nos dão retorno, nos desafiam a melhorar nossas malas de viagem. Mas também já tivemos uma campanha chamada Functional Luxury, que mostra as malas, as marcas de uso, como ocasionalmente elas quebram e nós as reparamos. Naquele momento não há celebridade, não há embaixador. É o produto em si.