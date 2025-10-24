Bebês trocam muito de roupa. A solução delas gerou um negócio milionário

Nos primeiros dois anos de vida, um bebê troca de tamanho de roupa a cada três meses e meio.

São cerca de sete vezes procurando algum repasse, visitando lojas ou caçando opções online, tudo num período que já é turbulento para pais e mães — e fraldas ou brinquedos nem estão inclusos nessa conta.

Foi dessa complexidade que, em 2019, duas amigas publicitárias montaram a Re Petit, hoje um e-commerce.

O brechó infantil começou com “malinhas” personalizadas, montadas no quarto da filha da fundadora, Daniela Svirsky. “A mãe nos falava do que o filho gostava, e selecionávamos as peças”, diz a paulista.

O boca a boca fez com que o apartamento eventualmente ficasse pequeno demais para o negócio.

Anos depois, as malas viraram prateleiras num galpão do Brooklin, em São Paulo; e a Re Petit, um site. Hoje, o estoque é de cerca de 15.000 peças, e o ticket médio é de 360 reais por pedido.

A Re Petit registra, fotografa e precifica os itens recebidos (o valor por peça é de 70 reais).

“É muito cansativa essa troca [de roupas] para a mãe. Nossa ambição é resolver isso para ela de uma forma muito fácil”, diz a cofundadora Marcela Coelho.

As mães podem solicitar a retirada das peças em domicílio, enviá-las pelo correio ou ir a um dos pontos de coleta espalhados pela capital.

Depois, acompanham o status das peças pelo site.

Se alguém comprar, o valor pode ser sacado ou vira crédito no site da Re Petit, que também faz o envio das peças. “Queremos ensinar que não precisa escolher um ou outro: você pode vender e doar”, diz Svirsky.

Em 2024, a receita bruta somou 1,2 milhão de reais. Em 2025, esse valor já foi batido em agosto. Agora, a Re Petit projeta entre 1,8 milhão e 2 milhões de reais. O foco é ampliar parcerias com marcas e ativações pontuais de pop-ups.

Se desapegar ficar simples, a economia circular deixa de ser discurso e vira hábito — é nesse gesto cotidiano que a Re Petit quer vencer.