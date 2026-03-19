Tradição com inovação

Minha recente visita ao Piemonte, no noroeste da Itália, em uma área cercada pelos Alpes, reforçou a sensação de que a região vive um momento de evolução consistente sem abrir mão de sua identidade histórica. Em um cenário global no qual origem, autenticidade e precisão territorial ganham cada vez mais relevância, o Piemonte responde aprofundando justamente esses elementos.

A divisão de vinhedos em microparcelas e a valorização de crus específicos tornam-se cada vez mais centrais na narrativa dos produtores. Mais do que identificar um município ou uma denominação, cresce o interesse em destacar encostas específicas, solos distintos e altitudes particulares dentro de um mesmo vinhedo. Essa leitura detalhada do território reflete um movimento semelhante ao observado em regiões como Borgonha, no qual pequenas diferenças de exposição solar, composição de solo ou ventilação natural passam a ser interpretadas como elementos capazes de gerar vinhos claramente distintos.

Essa abordagem é especialmente evidente nas áreas clássicas de Barolo e Barbaresco, onde a Nebbiolo continua sendo o eixo central da identidade regional. A casta, conhecida por sua elevada carga tânica e grande capacidade de envelhecimento, segue sendo tratada como um instrumento de leitura do território. Ao mesmo tempo, a nova geração de produtores vem ajustando o estilo de vinificação para buscar maior equilíbrio entre estrutura e frescor. Extrações mais suaves, fermentações menos agressivas e uso mais criterioso da madeira permitem que a fruta e as nuances do terroir apareçam com maior nitidez. O resultado são vinhos que mantêm a espinha dorsal típica da Nebbiolo — taninos firmes, acidez elevada e grande potencial de guarda —, mas com maior fluidez e elegância na juventude.

Esse movimento não significa ruptura com a tradição. Casas históricas continuam defendendo a lógica clássica de produção que consolidou a reputação da região ao longo do século 20. Macerações longas, fermentações em tanques tradicionais e envelhecimento prolongado em grandes botti de carvalho seguem presentes em muitos produtores de referência. Esses vinhos preservam a arquitetura austera que marcou gerações de grandes Barolos e Barbarescos e continuam sendo pensados para décadas de evolução em garrafa.

Outro movimento relevante observado na região é a ascensão da Timorasso como uma das uvas brancas mais interessantes da Itália contemporânea. Originária principalmente da área de Colli Tortonesi, no sudeste do Piemonte, a variedade quase desapareceu no século passado antes de ser resgatada por produtores visionários nas últimas décadas.

Hoje, seus vinhos aparecem com frequência crescente em cartas internacionais e degustações especializadas. A Timorasso produz brancos estruturados, com textura marcante, acidez firme e grande capacidade de evolução em garrafa. Aromas que passam por frutas maduras, ervas e notas minerais se desenvolvem com o tempo, mostrando que o Piemonte também pode produzir brancos de longevidade comparável aos seus tintos mais famosos.

Ao lado das casas históricas, uma nova geração de produtores ajuda a renovar o dinamismo da região e atrair atenção internacional. Projetos menores, muitas vezes familiares, apostam em vinificação precisa, viticultura mais atenta à sustentabilidade e uma comunicação mais direta com o mercado global. Entre os nomes que vêm ganhando espaço estão produtores como LaLu, que se destaca por uma leitura contemporânea do terroir piemontês, e Giulia Negri, uma das vozes mais influentes da nova geração de Barolo, cuja abordagem combina respeito pela tradição com grande sensibilidade na interpretação das parcelas de maior altitude em La Morra. Outro nome que aparece com frequência crescente no radar de importadores e críticos é Penna Curado, projeto que reflete essa nova fase do Piemonte, na qual pequenas produções e foco absoluto no vinhedo passam a definir o posicionamento de mercado.

O que se percebe ao percorrer o Piemonte hoje é uma região que compreende profundamente seu valor histórico e, ao mesmo tempo, mostra grande capacidade de adaptação ao momento atual do mercado de vinhos. A combinação entre terroir preciso, tradição consolidada e abertura para novas interpretações faz com que o Piemonte continue sendo uma das regiões mais fascinantes do vinho mundial. Mais do que seguir tendências passageiras, os produtores parecem interessados em refinar aquilo que sempre foi o verdadeiro patrimônio da região: a capacidade de transformar pequenas parcelas de terra em vinhos com identidade própria e longevidade impressionante.

Pedro Fadanelli, do Piemonte (Itália)