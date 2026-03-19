Carne bovina e voos: cidades europeias vetam anúncios ligados a gases de efeito estufa

Ver, nas ruas da Europa, um anúncio de um SUV enorme, de voos baratos ou de uma viagem de cruzeiro está se tornando mais difícil. Várias cidades do continente, como Amsterdã, Hamburgo, Florença e Estocolmo, passaram a proibir anúncios de produtos e serviços que geram poluição, em uma tentativa de reduzir seu consumo.

“É estranho ver tantos anúncios de combustíveis fósseis em um espaço público, enquanto dizemos às pessoas para reduzirem seu consumo”, disse Robert Barker, vice-prefeito de Haia, uma das cidades que adotaram o veto. A medida tem vários formatos. Amsterdã, por exemplo, vetou até anúncios de carne bovina, a partir de 1o de maio.

Em Florença, o veto inclui também anúncios fixados em espaços privados. As proibições são uma tática para tentar mudar também os hábitos das novas gerações. “Evidências mostram que restrições à publicidade contribuem para diminuir o consumo ao longo do tempo, principalmente entre jovens”, diz Roberta Iahn, professora de publicidade na ESPM.