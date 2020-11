Stara investe em tecnologia para avançar no campo

A produção agrícola brasileira vem batendo sucessivos recordes — a estimativa é colher uma safra superior a 250 milhões de toneladas de grãos em 2020. Grande parte desse desempenho se deve ao aumento da produtividade, alavancado pelas novas tecnologias que chegam ao campo. E a fabricante gaúcha de implementos agrícolas Stara tem desfrutado desse bom momento em que vive o setor.

É dona de uma ampla linha de produtos, com destaque para as máquinas de plantio, distribuição e pulverização, e atende diferentes culturas, como soja, milho, algodão e arroz. Em comum, seus produtos carregam muito investimento em tecnologia. Quase metade das vendas da Stara em 2019 foi obtida com produtos lançados nos últimos três anos.

A área de pesquisa e desenvolvimento reúne 160 funcionários e recebeu investimentos que representaram 5,4% do faturamento da Stara no último ano. “Apostamos no desenvolvimento de novos produtos e na proximidade com nossos clientes”, diz Átila Stapelbroek Trennepohl, bisneto do fundador da Stara, que assumiu a presidência da empresa em março deste ano. “Precisamos entender os produtores e trabalhar sempre à frente de suas necessidades.”