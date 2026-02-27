Os segredos dos spas voltados à longevidade dos hotéis mais luxuosos do mundo

Spas médicos foram, por décadas, conhecidos como sinônimo de privação ou rotinas espartanas. Isso tudo antes de um protagonista, chamado indústria do luxo, entrar em cena e operar maravilhas no setor.

A ideia agora é propor suntuosas experiências em destinos fora do mainstream e que contam com a natureza como protagonista. Tudo, ainda, com direito a refeições preparadas por uma constelação de chefs com Estrelas Michelin e amenities comuns apenas para quem é da realeza.

Royal Mansour Tamuda Bay

É nesse cenário que atua o spa do Royal Mansour Tamuda Bay, filho caçula da estrelada rede de hotéis de propriedade do rei do Marrocos, Mohammed VI. O primeiro deles, inaugurado em Marrakesh em 2010, foi eleito o melhor spa do mundo. O irmão do meio, que funciona num prédio art déco de Casablanca e foi aberto ao público em 2024, faturou os títulos de melhor novo spa de hotel do mundo e melhor spa de hotel da África 2025, ambos concedidos pelo World Spa Awards.

Uma vez hospedado no Tamuda, existe a certeza de que uma nova premiação é questão de meses. Sua localização já tem tom poético: o exato ponto onde o Mediterrâneo encontra o Atlântico. De forma prática, a uma hora e meia de carro do Aeroporto de Tânger, no norte do Marrocos. O lugar, por sinal, é cheio de história. O Estreito de Gibraltar, tão estudado nas nossas aulas de geografia, também está exatamente aqui.

A imersão por esse representante máximo da hotelaria de luxo começa já no desembarque, quando um Range Rover, com elegantes assentos de couro bege, nos conduz até o hotel. Um oásis de 10.000 hectares com 55 vilas e suítes, algumas delas com piscina própria. Conta ainda com praia privativa e clássicos barcos Riva disponíveis para os hóspedes.

Luxo de bem-estar nos mínimos detalhes

O spa fica justamente num dos extremos da propriedade e tem proporções faraônicas. São 4.300 metros quadrados de área, decorados por paredes de mármore, muxarabis modernos e vegetação pulsante, em tom verde tropical.

Os rituais do spa mesclam aclamadas terapias da medicina holística com tratamentos que são pura tecnologia. Tudo visando a longevidade e o tão almejado equilíbrio entre corpo e mente. No cardápio estão programas de sete, 15 ou 30 dias. Todos construídos de forma personalizada, com um cuidado semelhante à criação de um modelo de alta-costura, onde um profissional gabaritado responde por um detalhe específico.

“Nossos programas são para todos e adaptados à condição física, idade e objetivos de cada indivíduo. Seja aos 30, seja aos 70 anos. A ideia é que os resultados alcançados por aqui reverberem por muito tempo”, explica David Lestelle, diretor do spa.

O check-in começa com um check-up detalhado, com direito a análise de sangue, exames cardiovasculares e testes de postura 3D, além de avaliações de força muscular, flexibilidade e mobilidade articular. A intenção é estabelecer uma avaliação metabólica completa, identificando deficiências ou possíveis anomalias no organismo.

O hotel visto de fora: localização no exato ponto onde o Mediterrâneo encontra o Atlântico (Royal Mansour Tamuda Bay/Divulgação)

A primeira etapa do programa é voltada ao equilíbrio metabólico. A segunda parte analisa os pacientes nutricionalmente, estabelecendo cardápios personalizados e conselhos nutricionais a longo prazo. A gestão do estresse e da qualidade do sono são outros pontos fundamentais e sinalizadores de várias terapias, também individualizadas.

Entre os tratamentos dos sonhos oferecidos e já testados pela realeza estão a crioterapia, massagens energizantes, como a Chi Nei Tsang, sessões individuais de ioga e de Zen Shiatsu, que revitalizam o sistema digestivo.

Outra das maravilhas locais, além do roupão que parece ser alma gêmea da pele, são os rituais de talassoterapia, tratamento terapêutico baseado nas propriedades da água do mar. Uma das maneiras mais especiais de prová-los é passar algumas horas do dia na jacuzzi de proporções impressionantes e água salgada, um dos espaços mais inesquecíveis de toda a propriedade. Tem pH balanceado, com minerais como sódio, magnésio e potássio, que ajudam a hidratar a pele, melhorar a circulação e aliviar inflamações.

Gastronomia nutritiva, mas saborosa

A cereja do bolo, ou melhor, a tâmara com castanhas que o hóspede costuma encontrar no seu quarto depois de cada dia de imersão, fica por conta da gastronomia local. Mesmo quando dietas bastante restritivas são prescritas, a comida continua sendo tratada como uma das maiores alegrias da vida. Algo justo se pensarmos que o hotel mantém uma constelação de chefs estrelados ao seu dispor.

Massimiliano Alajmo, três Estrelas Michelin, está à frente do italiano Coccinella. O badalado espanhol Quique Dacosta comanda o Le Méditerranée, enquanto Éric Frechon é o responsável pelo francês La Table.

“Nossos cardápios são ricos em nutrientes, com pratos preparados a com técnicas de culinária requintadas. Dessa forma, os nossos hóspedes podem manter-se fiéis aos seus objetivos de saúde e ainda experimentar o prazer de uma gastronomia excepcional”, afirma Lestelle. Vale dizer que todos os ingredientes usados em todos os restaurantes do Tamuda Bay são cultivados especialmente para o resort, sob a supervisão de agrônomos locais.

Os programas também não são focados obsessivamente nos resultados imediatos, e sim num impulso poderoso na construção de algo maior. Três consultas de follow-up — aos 15 dias, 30 dias e três meses após a partida — estão incluídas no programa. Os mesmos médicos que acompanharam cada passo da jornada respondem pela continuidade do atendimento clínico.

Templos do luxo como este têm custos à altura. Um programa semanal no Royal Mansour Tamuda Bay custa a partir de 5.500 euros, com gastos com hospedagem à parte.

Se dizem por aí que longevidade não é mais sobre a quantidade de anos que se vive, e sim sobre a qualidade de cada um deles, talvez no Marrocos, ou mais precisamente no Tamuda Bay, esteja a tão buscada fonte da juventude. Saí de lá certa de que ela tem gosto de melões perfumados, com aromas que explodem em contato com a saliva. Ou talvez de tortellini recheado com peixe defumado e caviar.

Da terra para a pele

Se há algumas décadas chefs estrelados revolucionaram a culinária mundial ao basear suas criações mais sofisticadas em ingredientes genuínos, cultivados por gerações de produtores locais, agora são os templos do wellness que abraçam a filosofia de que o verdadeiro luxo está na origem. Da Sicília, um dos solos mais férteis de todo o Mediterrâneo, saem os produtos dos rituais voltados à longevidade do Verdura Resort, da badalada rede Rocco Forte.

Tudo produzido nos 203 hectares de terra que cercam a propriedade, que fica a uma hora e meia de Palermo. Seu spa, com mais de 4.000 metros quadrados, também é cercado por palmeiras, laranjeiras e oliveiras centenárias. A experiência de um tratamento por aqui torna-se inesquecível por muitos motivos, principalmente pela linha de produtos com aroma de flor de laranjeira, enriquecida com ativos botânicos sicilianos.

O conceito por trás deles é claro: rejuvenescer e proporcionar maravilhas à pele, longe de métodos invasivos, tendo a natureza como bússola. Cidades cosmopolitas como Barcelona também mergulham na mesma onda.

O tradicional Hotel Majestic, com mais de 106 anos de história e vizinho de algumas das casas mais famosas assinadas pelo mestre Antoni Gaudí, acaba de reinaugurar seu luxuoso spa, num projeto avaliado em mais de 2,5 milhões de euros. Os tratamentos com viés terapêutico são o grande destaque, todos feitos com produtos fabricados por tradicionais famílias locais. Se a Catalunha produz, entre muitos feitos, os melhores azeites do mundo, aqui eles chegam na forma de óleos essenciais de laranja e de rosa-mosqueta.

Manteiga de manga, extrato de chá verde, Aloe vera e óleo de girassol são outros ativos que marcam a cosmetologia exclusiva do spa. Prepare um lugar na mala para levar para casa cada uma dessas maravilhas. Afinal, perfumes evocam memórias e estas, sem dúvida, ficarão entre as melhores.