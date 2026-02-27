Quatro carros para viajar por quatro destinos diferentes

O brasileiro adora um carro. E os estudos demonstram essa paixão: de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o automóvel mantém a liderança sobre avião e ônibus como principal meio de transporte turístico no país.

A seguir, selecionamos quatro modelos para ir à praia, a um destino histórico, àquela cidade serrana charmosa ou a um passeio cultural.

Praia → GWM Poer P30

Enquanto a maioria das marcas chinesas aposta em utilitários esportivos eletrificados, a GWM lançou a Poer P30 com uma proposta diferenciada: replicar a conhecida estratégia de mais equipamentos pelo mesmo preço no segmento das picapes.

Pelos 240.000 reais da versão Exclusive, a Poer P30 entrega bancos de couro com ventilação e aquecimento, ajuste elétrico para os bancos dianteiros, iluminação ambiente, central multimídia de 14,6 polegadas, seis airbags, piloto automático adaptativo e sistema de som premium. A garantia é de dez anos.

A caçamba de 1.248 litros é uma grande aliada em uma viagem de São Paulo ao litoral norte do estado, onde é possível acomodar de bicicletas a malas. Carregar uma moto aquática também não é problema, já que sua capacidade de reboque chega a 750 kg.

O motor 2.4 turbodiesel de 184 cv e 48,9 kgfm de torque não chega a emocionar, mas aliado à transmissão automática de nove marchas (desenvolvido e construído pela própria marca) consegue alcançar 9,5 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Dados da GWM garantem aceleração de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos.

Serra → Lexus RZ

Lexus RZ: com autonomia estimada de 600 km, é possível fazer um bate e volta para a cidade serrana sem se preocupar (Lexus/Divulgação)

A proliferação dos postos de recarga no Brasil permite uma viagem até Campos do Jordão, no interior de São Paulo – e a recomendação nesse caso é o recém-lançado Lexus RZ, primeiro elétrico da marca no Brasil.

O modelo vem de Aichi, no Japão, e custa 499.990 reais. Por aqui, ele é oferecido na versão 500e, com dois motores elétricos (um em cada eixo), que juntos alcançam 381 cavalos de potência. De acordo com a Lexus, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,6 segundos.

Com autonomia estimada de 600 km (ciclo WLTP), é possível fazer um bate e volta para a cidade serrana sem se preocupar. Na cabine, os ocupantes contam com o acabamento luxuoso da Lexus, com luz ambiente com 64 cores, central multimídia com tela de 14 polegadas, câmera com visão 360° e som Mark Levinson com 14 alto-falantes — além de oito airbags.

Cultural → Volvo EX90

Volvo EX90: seu porte segue imponente e seu interior é referência em luxo (Volvo/Divulgação)

A Volvo surpreendeu o mundo automotivo no dia 7 de janeiro de 2002, ao revelar seu primeiro SUV em pleno Salão de Detroit, justamente a terra dos utilitários esportivos. Famosa por suas peruas, a marca sueca apostava também no XC90 para conquistar quem buscava um carro familiar. Mais de duas décadas depois, e agora na segunda geração, o XC90 não se intimidou com a chegada do EX90, atualmente o SUV elétrico topo de linha da marca sueca.

Seu porte segue imponente e seu interior é referência em luxo, acabamento e silêncio a bordo. Seu conjunto híbrido é composto de um motor 2.0 turbo a gasolina e um elétrico, que juntos somam 462 cv e 72,2 kgfm de torque, orquestrado por uma transmissão automática de oito velocidades.

Com sete lugares, o SUV de 729.250 reais é uma ótima opção para levar a família ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais.

Destino histórico → Jaecoo 7

Jaecoo 7: a bateria pode ser recarregada em 20 minutos até 80% (Jaecoo /Divulgação)

A experiência com o Jaecoo 7 começa de maneira inusitada: não é preciso dar a partida, bastando apenas pisar no freio, engatar e sair. Para ajustar os retrovisores externos, é preciso recorrer à central multimídia. Nem mesmo a iluminação personalizável da cabine atrapalha a discrição adotada no interior, algo incomum para um chinês.

Os bancos dianteiros são elétricos, e há teto solar panorâmico. Destaque também para o porta-malas, de 500 litros. Vencida a autonomia elétrica de 79 km, a dupla motor a combustão 1.5 de 135 cv e elétrico de 204 — que juntos chegam a poderosos 339 cv e 52 kgfm de torque — garante ao SUV arrancadas vigorosas. A bateria pode ser recarregada em 20 minutos até 80%. Com tantos atributos, a dica aqui é ir longe, como a histórica Ouro Preto, em Minas Gerais.