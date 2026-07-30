Conheça a empresária que já investiu R$ 100 mi para reformar prédios abandonados no centro de SP

Até poucos anos atrás, edifícios comerciais vazios no Centro de São Paulo eram vistos como um passivo. Hoje, tornaram-se matéria-prima para um novo mercado.

A Citas, incorporadora comandada por Isadora Rebouças, compra prédios abandonados, reforma e os transforma em moradias compactas para locação.

Desde o início da operação, a empresa já investiu mais de R$ 100 milhões em aquisições e retrofits, soma três edifícios em operação, quatro em obras e cerca de 800 unidades sob gestão, número que deve chegar a 1.200 até 2027.

Por que a Citas investe no Centro

A aposta acompanha a mudança do Centro. Com a migração de empresas para outras regiões, centenas de edifícios comerciais perderam ocupação.

“O que falta hoje no Centro é gente morando. Quanto mais retrofits houver, maior será a valorização da região.”

O movimento ganhou força com incentivos da Prefeitura de São Paulo, que afirma ter 49 edifícios em processo de retrofit, 15 deles concluídos, e pretende atrair 220.000 novos moradores para a região.

Entre 2021 e 2025, foram autorizadas 36.735 novas unidades habitacionais no Centro. Nesse cenário, a Citas prepara novos projetos, entre eles a transformação de um edifício adquirido no Vale do Anhangabaú, reforçando a aposta de que a revitalização do Centro também passa pela moradia.

O modelo prioriza estúdios para locação de longo prazo, mantendo imóveis ocupados e o Centro mais vivo diariamente aqui.