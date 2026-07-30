A Otan 3.0: EUA avançam em mudanças na maior aliança militar global

Desde 2025, as reuniões de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm sido marcadas por um clima estranho. A cada encontro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito ameaças aos europeus. Neste ano, não foi diferente: ele criticou os aliados por não o ajudarem nos ataques ao Irã, falou em cortar relações comerciais com a Espanha e voltou a dizer que quer anexar a Groenlândia.

Os europeus tentaram colocar panos quentes e mudar de assunto nesses temas, mas estão cedendo em outros, como o aumento de gastos em defesa para se aproximar do modelo que os americanos querem, chamado de “Otan 3.0”.

“Uma revisão está sendo feita para garantir que a Otan está se movendo de forma rápida e irreversível em direção à liderança europeia e que a Europa assuma a responsabilidade pela defesa da Europa”, disse Pete Hegseth, secretário da Guerra dos EUA, em um discurso aos aliados.

Hegseth diz que a Otan 1.0 foi o modelo inicial, pós-Segunda Guerra, em que os europeus investiam mais em segurança. A fase 2.0 teria começado após a Guerra Fria, em que a Europa reduziu suas capacidades militares para investir em outras áreas e, nas palavras dele, passou a “viajar de graça” ao depender mais dos EUA.

A nova etapa permitirá aos americanos direcionarem suas forças para outras partes do mundo, em meio a conflitos com o Irã e a uma doutrina que prevê mais ações na América Latina.

Os europeus aceitaram a meta de aumentar seus gastos em defesa para o patamar de 3,5% do PIB, além de 1,5% adicional em áreas correlatas, como segurança digital e proteção à infraestrutura, totalizando 5%. Assim, os países do Velho Mundo estão investindo em aumentar suas fábricas de armamentos, para comprar menos itens vendidos pelos americanos.

Para Diogo Castro e Silva, analista internacional e colunista da EXAME, EUA e Europa vivem um processo de afastamento, pois suas visões de mundo em temas como democracia e inclusão social estão cada vez mais distantes. “Há um divórcio lento se passando. A Europa vê a dependência dos EUA como tóxica, e os americanos veem os europeus como um peso morto. Essas duas visões não devem conduzir a um bom destino”, afirma.