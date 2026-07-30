Metalúrgico virou milionário sem investir 1 real: como funciona a Copa BTG Trader

Danillo Ramos Duarte trabalhava no turno da madrugada em uma fábrica da Usiminas, em Cubatão (SP), quando começou a estudar day trade nos vídeos que assistia a caminho de casa. em outubro de 2025, ele subiu ao palco em São Paulo como primeiro campeão de Copa BTG Trader e levou R$ 1 milhão sem ter arriscado um real do próprio bolso.

O BTG Pactual abriu as inscrições para a segunda edição do campeonato, que soma apoio da B3 e da Nelogica e distribui prêmios em dinheiro real a partir de operações feitas em ambiente 100% simulado. A fase classificatória começa em 14 de setembro.

Como funciona a competição

A Copa BTG Trader é aberta a qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha ou abra uma conta no BTG Pactual e ative uma das plataformas oficiais do torneio, a Profit Pro, a Ultra ou a Scalper Pro, todas da Nelogica.

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Não é preciso experiência prévia nem aporte de capital: as operações acontecem com ativos reais, em condições reais de mercado, mas com dinheiro fictício, sem exposição a risco financeiro.

Os participantes podem operar contratos futuros de índice (WIN), dólar (WDO), bitcoin (BIT), Solana (SOL), ethereum (ETR) e ouro (GLD), negociados na B3.

Uma novidade da edição 2026 é a divisão dos competidores em quatro times temáticos, formados de acordo com o estilo de operação de cada trader:

Tendência , para quem busca surfar grandes movimentos

Contra Tendência , para quem opera reversões

Fluxo , para quem lê o mercado em tempo real

Automação , para quem prioriza método e dados.

A escolha do time é individual e não altera a classificação nem a premiação, mas os grupos vão receber conteúdo e análises exclusivas de especialistas ao longo da competição.

Quatro fases até a grande final

O caminho até o milhão passa por quatro etapas eliminatórias. Na fase classificatória, de 14 a 24 de setembro, avançam os 30% mais bem colocados, somados os resultados e descartado o pior dia de cada participante. Segue-se a repescagem, de 28 a 30 de setembro, última chance de classificação, que libera apenas os 5% com melhor desempenho acumulado.

As semifinais acontecem entre 13 e 16 de outubro e definem os cinco nomes que disputam a decisão. No dia 29 de outubro, os finalistas se enfrentam presencialmente em São Paulo, em dois tempos de 45 minutos. Além do R$ 1 milhão do campeão, o BTG Pactual distribui R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 7,5 mil aos demais colocados da final, e prêmios a partir de R$ 1 mil aos 100 primeiros do ranking geral. A novidade desta edição é uma premiação diária de R$ 1 mil ao melhor desempenho de cada dia de disputa.

A fase classificatória começa em 14/09. Veja como funciona, escolha seu time e garanta sua vaga na disputa. Quero participar da Copa BTG Trader

O que a primeira edição revelou

A estreia do campeonato, em 2025, reuniu mais de 60 mil inscritos, dos quais cerca de 13 mil chegaram a competir ativamente até o fim da temporada. Mais da metade desse grupo, 52%, encerrou a disputa com resultado positivo, dado que o banco usa para sustentar o caráter educacional da iniciativa.

Entre os ativos mais operados, o WIN concentrou 41,76% dos contratos, seguido por bitcoin, com 31,78%, e pela soma de Solana e ether, com 13%.

" A Copa BTG Trader nasceu para mostrar que o próximo grande trader do Brasil pode estar em qualquer lugar. Em 2026, reforçamos esse propósito com mais conteúdo educacional e uma nova camada de comunidade, com os times" Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual

Com o novo formato por times e o histórico da edição anterior como referência, a Copa BTG Trader chega à segunda temporada com a mesma proposta: medir performance sem expor ninguém a risco real, num dos mercados que mais atrai investidores iniciantes no Brasil.

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