Metalúrgico virou milionário sem investir 1 real: como funciona a Copa BTG Trader

Maior Banco da América Latina lança a Copa BTG Trader
Redatora
Publicado em 30 de julho de 2026 às 05h51.
Danillo Ramos Duarte trabalhava no turno da madrugada em uma fábrica da Usiminas, em Cubatão (SP), quando começou a estudar day trade nos vídeos que assistia a caminho de casa. em outubro de 2025, ele subiu ao palco em São Paulo como primeiro campeão de Copa BTG Trader e levou R$ 1 milhão sem ter arriscado um real do próprio bolso.
O BTG Pactual abriu as inscrições para a segunda edição do campeonato, que soma apoio da B3 e da Nelogica e distribui prêmios em dinheiro real a partir de operações feitas em ambiente 100% simulado. A fase classificatória começa em 14 de setembro.
A Copa BTG Trader é aberta a qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha ou abra uma conta no BTG Pactual e ative uma das plataformas oficiais do torneio, a Profit Pro, a Ultra ou a Scalper Pro, todas da Nelogica.
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Não é preciso experiência prévia nem aporte de capital: as operações acontecem com ativos reais, em condições reais de mercado, mas com dinheiro fictício, sem exposição a risco financeiro.
Os participantes podem operar contratos futuros de índice (WIN), dólar (WDO), bitcoin (BIT), Solana (SOL), ethereum (ETR) e ouro (GLD), negociados na B3.
Uma novidade da edição 2026 é a divisão dos competidores em quatro times temáticos, formados de acordo com o estilo de operação de cada trader:
A escolha do time é individual e não altera a classificação nem a premiação, mas os grupos vão receber conteúdo e análises exclusivas de especialistas ao longo da competição.
O caminho até o milhão passa por quatro etapas eliminatórias. Na fase classificatória, de 14 a 24 de setembro, avançam os 30% mais bem colocados, somados os resultados e descartado o pior dia de cada participante. Segue-se a repescagem, de 28 a 30 de setembro, última chance de classificação, que libera apenas os 5% com melhor desempenho acumulado.
As semifinais acontecem entre 13 e 16 de outubro e definem os cinco nomes que disputam a decisão. No dia 29 de outubro, os finalistas se enfrentam presencialmente em São Paulo, em dois tempos de 45 minutos. Além do R$ 1 milhão do campeão, o BTG Pactual distribui R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 7,5 mil aos demais colocados da final, e prêmios a partir de R$ 1 mil aos 100 primeiros do ranking geral. A novidade desta edição é uma premiação diária de R$ 1 mil ao melhor desempenho de cada dia de disputa.
A fase classificatória começa em 14/09. Veja como funciona, escolha seu time e garanta sua vaga na disputa. Quero participar da Copa BTG Trader
A estreia do campeonato, em 2025, reuniu mais de 60 mil inscritos, dos quais cerca de 13 mil chegaram a competir ativamente até o fim da temporada. Mais da metade desse grupo, 52%, encerrou a disputa com resultado positivo, dado que o banco usa para sustentar o caráter educacional da iniciativa.
Entre os ativos mais operados, o WIN concentrou 41,76% dos contratos, seguido por bitcoin, com 31,78%, e pela soma de Solana e ether, com 13%.
Com o novo formato por times e o histórico da edição anterior como referência, a Copa BTG Trader chega à segunda temporada com a mesma proposta: medir performance sem expor ninguém a risco real, num dos mercados que mais atrai investidores iniciantes no Brasil.
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