Revolução chinesa

Em menos de três meses depois de iniciar as vendas no Brasil, a Omoda & Jaecoo superou 1.000 veículos vendidos e registra crescimento mensal superior a 30% nos emplacamentos. O desempenho define a estreia comercial da marca chinesa no país, onde está presente desde setembro de 2024, mas começou a operar em abril com dois modelos: o SUV elétrico Omoda 5 e o híbrido Jaecoo 7.

A chegada faz parte de um movimento maior: consolidar a operação brasileira como uma das mais estratégicas da companhia no mundo. O plano é atingir 70 concessionárias até o fim de 2025 — hoje são 50, em 17 estados — e iniciar a produção local. “Somos a evolução da revolução para a mobilidade no Brasil”, diz Thiago Marques, head de marketing da marca. “Nosso foco está em oferecer tecnologia embarcada de alto nível, design sofisticado e uma experiência de pós-venda que transforme o cliente em defensor da marca.”

A estratégia mira um mercado competitivo, destacado pelo avanço das marcas chinesas e pela demanda por veículos conectados e eletrificados. A receita é semelhante à que levou a empresa a vender mais de 31.000 unidades na Europa entre janeiro e junho deste ano, uma alta de 1.000% sobre 2024. A seguir, Thiago Marques detalha os planos para o Brasil e o papel do marketing na superação da desconfiança, no engajamento e na construção de reputação.

Como a Omoda & Jaecoo pretende conquistar o consumidor brasileiro diante da concorrência e do avanço de outras marcas chinesas?

A Omoda & Jaecoo é uma marca disruptiva, global, produzida na China, mas não vendida lá. Em pouco mais de um ano, conquistou mercados competitivos na Europa e planeja avançar para outros locais. A receita do sucesso europeu será repetida no Brasil, mercado igualmente exigente, com foco em inovação e tecnologia avançada. Nosso diferencial está na experiência completa do cliente, da compra à propriedade. Além de produtos com design inovador, alta tecnologia e conectividade, contamos com mais de 50 lojas e uma estrutura de pós-venda eficiente, com disponibilidade de peças e garantia de sete anos. Cativamos pelo produto e fidelizamos pelo serviço.

Que atributos ou diferenciais tecnológicos dos modelos Omoda & Jaecoo têm gerado mais interesse entre os brasileiros?

Recursos de conectividade, segurança ativa e dirigibilidade refinada. Sempre convidamos os consumidores a fazerem um test drive em uma das mais de 50 lojas, em 17 estados, para vivenciar essa experiência. Um dos diferenciais do Jaecoo 7, por exemplo, é o Sistema Super-Híbrido, que oferece mais de 1.200 quilômetros de autonomia com um tanque, um marco no segmento. Testes realizados no Brasil comprovaram: de São Paulo a Brasília, percorreu 1.250 quilômetros; e de São Paulo a Foz do Iguaçu, mais de 1.400 quilômetros, ambos com um tanque.

Qual é o papel dessa conectividade e dos recursos digitais nos produtos da Omoda & Jaecoo?

O mundo está mais conectado do que nunca, e o carro precisa ser uma extensão do dia a dia do brasileiro, que vê nisso um critério de compra e de conforto. Nossa proposta eleva esse conceito, já que os modelos são definidos por software, ou seja, estão sempre prontos para evoluir e se conectar com o estilo de vida do cliente. Aliado a essa proposta, o Jaecoo 7 está equipado com o J-Pad, uma tela de 14,8 polegadas com interface similar à dos smartphones, facilitando o uso e o acesso aos comandos do veículo. Tudo à mão e 100% responsivo.

Como o marketing tem atuado para superar a desconfiança histórica do público brasileiro em relação aos carros chineses?

A desconfiança existe, mas vem diminuindo graças à qualidade superior dos carros chineses atuais. Os investimentos em P&D nos últimos anos foram altos, e as marcas souberam manter uma comunicação ativa para entender a demanda dos clientes em todo o mundo. O mercado chinês, o maior do mundo, com mais de 30 milhões de vendas anuais, se fortaleceu por meio de joint ventures e inovações com materiais de alta qualidade. Nossa comunicação foca a experiência: um test drive basta para transformar desconfiança em desejo. Também apostamos em campanhas criativas, eventos, ações de relacionamento com imprensa e influenciadores, além de uma estratégia de conteúdo digital com base em dados e escuta ativa. Queremos transformar cada cliente em um verdadeiro advogado da marca.

Vocês usam inteligência artificial ou dados para personalizar campanhas e aumentar a conversão?

Utilizamos IA e ferramentas de CRM para mapear interesses, hábitos e perfis de consumo, o que nos permite criar campanhas altamente personalizadas, especialmente em âmbito regional. Já fizemos ativações segmentadas com base em geolocalização, histórico de pesquisa e comportamento em redes sociais, o que aumentou consideravelmente a taxa de conversão em nossos canais. Em breve, vamos lançar experiências de personalização ainda mais imersivas, integrando showroom físico e digital.

Que tendências você enxerga para o futuro do marketing automotivo no país?

Humanização da marca, combinada e integrada à tecnologia. O consumidor quer ser ouvido, quer participação ativa — ele constrói em conjunto. A fusão entre dados, experiência e propósito é o que vai diferenciar as marcas. Além disso, marketing de comunidade, influenciadores autênticos, ações omnichannel e ESG são temas que ganham cada vez mais relevância e que estamos seguindo, assim como a IA.

Como você avalia a trajetória das marcas chinesas no Brasil?

As marcas chinesas superaram a desconfiança inicial e hoje são reconhecidas pela inovação na eletrificação. Com produção competitiva, já ocupam fatia relevante do mercado e tendem a crescer. A combinação de tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade e agilidade fortalece sua posição estratégica. No caso da Omoda & Jaecoo, o foco é crescer com consistência, manter-se próxima do cliente e alcançar o top 10 entre as marcas mais vendidas do setor automotivo.