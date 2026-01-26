A estratégia que levou a Volvo ao melhor ano de sua história no Brasil

A Volvo Car Brasil começa 2026 celebrando um marco em sua trajetória de mais de duas décadas no Brasil: em 2025, a montadora atingiu o recorde histórico de 9.721 veículos vendidos no país, colocando a operação brasileira entre as 15 maiores da marca no mundo. Com um market share de 21%, a fabricante sueca garantiu a vice-liderança no concorrido segmento premium.

Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, a “virada de chave” para esse desempenho começou em 2024, quando a empresa passou por uma mudança profunda de gestão. Seguindo os moldes da diretoria anterior, a operação nacional apostou em executivos brasileiros, demonstrando a maturidade do negócio perante a matriz, na Suécia.

“A nova estrutura, assim como acontecia com a gestão que nos antecedeu, continuou com um grande diferencial competitivo: a autonomia. O time da Volvo Car Brasil tem liberdade para decidir e implementar estratégias com agilidade e independência. Isso garante um dinamismo vital para responder rapidamente às mudanças do mercado”, analisa o executivo.

Detalhes que fazem a diferença

Godoy destaca que o sucesso comercial de 2025 também foi impulsionado por um portfólio equilibrado e tecnologicamente avançado, composto por modelos híbridos e elétricos. O XC60 híbrido reafirmou-se como o “ícone da marca”, sendo o modelo mais vendido do ano, com meses atingindo a marca de 450 unidades. No campo dos 100% elétricos, o EX30 garantiu a segunda posição em vendas, com 3.508 unidades vendidas no último ano, impulsionado por uma aceitação crescente dos consumidores.

Ao todo, a Volvo comercializou cerca de 5.160 carros elétricos em 2025. Para sustentar essa frota, a operação brasileira é a única no mundo com aprovação da matriz para investir capital próprio na construção de uma rede de carregadores. Atualmente, a rede conta com 75 carregadores rápidos e cerca de 1.000 carregadores de carga lenta em locais estratégicos.

Os resultados foram conquistados mesmo diante de desafios externos, como a forte competição de marcas chinesas que chegam ao Brasil. Nesse sentido, Godoy compara o momento atual do setor automotivo à revitalização da indústria de calçados brasileira, que precisou focar em qualidade para competir com produtos asiáticos.

Além disso, a Volvo superou a elevação do imposto de importação, que saltou de zero para uma média de 25% em 2025. Segundo o executivo, a estratégia para driblar a situação, mantendo rentabilidade e preços competitivos, envolveu uma revisão profunda de processos e da governança interna.

“Organizamos toda a estrutura interna, eliminando reuniões redundantes e apostando em um alto nível de engajamento. Muitas vezes, assumimos funções transversais para garantir a execução dos planos de expansão. A equipe brasileira garante que o fluxo nunca pare”, avalia.

Portfólio da Volvo Car Brasil: modelos híbridos e elétricos unem equilíbrio e tecnologia avançada (VOLVO /Divulgação)

Desafios ainda maiores

Superar um ano de recorde nunca é uma tarefa fácil para nenhuma empresa. Na Volvo, o otimismo continua alto e, segundo Marcelo Godoy, é um “otimismo estratégico”. O executivo acredita que 2026 tem potencial para ser um ano ainda melhor para a companhia, especialmente pela chegada do EX60, a versão 100% elétrica do sucesso XC60. “Teremos um portfólio renovado e ainda mais focado em segurança e lifestyle”, diz.

Outros pilares que sustentam a estratégia da Volvo neste ano incluem a expectativa de superar a marca de 10 mil veículos vendidos e a continuidade no trabalho de fortalecimento da sua relação com o Brasil, reafirmando seu lugar de destaque no futuro da mobilidade.

“Apesar das incertezas no cenário mundial e geopolítico, para 2026 acreditamos na continuidade do crescimento da Volvo Brasil, fundamentada na renovação do portfólio e na solidez da marca no mercado premium brasileiro”, finaliza Godoy.