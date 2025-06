De elétricos para a combustão: GWM lança SUV Haval H9 e picape Poer P30 a diesel no Brasil

A GWM, uma das líderes no mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil com o Ora 03 e o Haval H6, fez um movimento inusitado ao trazer ao país a picape Poer (lê-se páuer, de power em inglês) P30 e o SUV Haval H9 com motorização a combustão (diesel), um contraste com a estratégia de lançamento híbrido da concorrente BYD, com a Shark. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 11, durante o Festival Interlagos, evento dedicado ao mundo das quatro rodas realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os dois modelos serão produzidos localmente na fábrica da GWM em Iracemápolis, no interior de São Paulo, e estarão disponíveis para o mercado brasileiro a partir de setembro deste ano. De acordo com a marca, a GWM 'aposta em produtos robustos, de alto desempenho e conectados às necessidades do consumidor brasileiro'.

“Estamos apenas dando uma amostra do que está por vir. O Haval H9 e a Poer P30 representam nossa aposta em segmentos estratégicos, com produtos que respeitam as preferências e necessidades do consumidor brasileiro”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Ainda de acordo com a chinesa, a escolha da motorização a diesel foi baseada na opinião dos clientes em pesquisas com consumidores de picapes e na avaliação de concessionários da GWM, que possuem atuação em regiões que são mercados tradicionais desse tipo de veículo. Futuramente, a linha de picapes Poer ganhará no Brasil uma versão híbrida plug-in. Os preços ainda não foram revelados.

Haval H9: um SUV grande

O Haval H9 é um SUV de grande porte e concorre com carros como o Toyota SW4. Com sete lugares e tração 4x4, o modelo oferece alto desempenho, seja em estradas pavimentadas ou em trilhas mais desafiadoras. É equipado com motor 2.4 turbo diesel e câmbio automático de 9 marchas. Com 4.950 mm de comprimento e 1.930 mm de altura, o H9 oferece um espaço interno generoso.

Poer P30: a primeira picape média da GWM no Brasil

A Poer P30 chega como a primeira picape média da GWM no Brasil. Também é equipada com motor 2.4 turbo diesel e câmbio de 9 marchas. A Poer P30 oferece três modos de tração: 4x2, 4x4 High e 4x4 Low, permitindo a adaptação a diferentes tipos de piso. Nas dimensões, tem 5.416 mm de comprimento e 1.886 mm de altura.

Fábrica da GWM em Iracemápolis

Além dos novos modelos, a GWM anunciou que sua fábrica em Iracemápolis, São Paulo, iniciará a produção local de veículos em julho de 2025, marcando uma nova fase na operação da marca no Brasil. A unidade será responsável pela produção de modelos como o Haval H6, a picape Poer P30 e o SUV Haval H9.

Com capacidade para produzir até 30 mil unidades por ano até 2026, a fábrica tem como objetivo atingir 50 mil unidades anuais nos próximos anos. A estratégia de produção nacional é um passo importante para a GWM, que busca estreitar os laços com o mercado brasileiro e reduzir custos logísticos.

O investimento total no Brasil é de R$ 10 bilhões até 2032, com o primeiro ciclo de R$ 4 bilhões entre 2022 e 2026, destinado à estruturação da operação, e um segundo ciclo de R$ 6 bilhões focado em expansão e desenvolvimento de veículos. Já no primeiro ano de operação, a GWM começará a nacionalizar a produção de diversos componentes, como pneus, rodas, vidros e chicotes, além da pintura dos veículos, que será 100% brasileira.

Além da produção, a GWM também está se preparando para inaugurar, em 2025, seu Centro de Engenharia e P&D no Brasil. De acordo com a chinesa, esse centro será o legado que a montadora quer deixar no país.