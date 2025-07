União Europeia e Japão lançarão aliança de competitividade em cúpula em Tóquio

A União Europeia (UE) e o Japão devem lançar uma nova aliança de competitividade durante a cúpula que será realizada em Tóquio, no próximo dia 23, como resposta ao cenário de incerteza econômica e comercial, marcado principalmente pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Segundo fontes da UE, a ideia da aliança é fornecer um enfoque mais integral e focalizado sobre como promover a base econômica e industrial conjunta. “Já cooperamos amplamente em comércio e segurança econômica, então esta aliança aprofunda essa colaboração em um contexto mais desafiador para nossas empresas.”

Encontro reunirá líderes da UE e do Japão

A cúpula terá início na tarde de quarta-feira, 23, com uma reunião entre o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa.

Os três líderes darão declarações à imprensa e continuarão os debates durante um jantar. Está prevista a assinatura de uma declaração conjunta entre a UE e o Japão.

Em comunicado, o Conselho Europeu afirmou que a cúpula será uma oportunidade para reforçar a parceria entre Japão e UE, considerada cada vez mais relevante no atual contexto geopolítico.

Cooperação em defesa, multilateralismo e ordem internacional

Durante o encontro, os líderes devem discutir o fortalecimento das relações bilaterais em áreas como segurança, defesa, competitividade econômica e apoio ao multilateralismo e à ordem internacional baseada em normas.

As fontes comunitárias destacaram que não há "uma só área" em que o Japão e a UE não colaborem ou compartilhem visões semelhantes. “Esta cúpula busca aprofundar ainda mais nossa cooperação em diversas áreas”, afirmaram.

Desde o ano passado, Japão e UE mantêm uma parceria em segurança e defesa. A UE pretende avançar na implementação dessa aliança, com foco em ações concretas na indústria de defesa, segurança marítima, cibersegurança e no combate à interferência estrangeira e à manipulação de informações.

Pressão sobre China e apoio à Ucrânia

A cúpula também servirá para reforçar o compromisso conjunto de pressionar a China, condenar a elusão de sanções e o apoio de terceiros à agressão da Rússia na Ucrânia.

A parceria entre Japão e UE se intensificou desde a entrada em vigor, em 2019, do Acordo de Associação Econômica bilateral, e foi ampliada com o início da vigência, em janeiro deste ano, do Acordo de Associação Estratégica Japão-UE.