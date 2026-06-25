De Rolex a Cartier, os melhores lançamentos da relojoaria do ano

ROLEX

A marca da coroa celebrou em grande estilo os 100 anos da Oyster, a primeira caixa de relógio de pulso resistente à água produzida em escala comercial. Um novo modelo com mostrador colorido e versões em Rolesor foram o destaque do ano

Oyster Perpetual 41

É o modelo que concentra as referências diretas ao centenário. O relógio com caxa de 41 mm surge em uma configuração inédita em Rolesor amarelo, combinando aço Oysters­teel com ouro amarelo próprio da marca na luneta e na coroa.

Esses elementos remetem aos primeiros modelos Oyster. A peça traz o número “100” gravado na coroa de dar corda e substitui a inscrição “Swiss Made” por “100 years” no mostrador ardósia, posicionado às 6 horas. O nome Rolex e os marcadores do trilho de minutos aparecem em verde por tampografia, retomando a cor associada à marca. O modelo é equipado com o movimento automático 3230 e traz certificação Superlative Chronometer. Caixa de 41 mm.

→ Preço: 79.100 reais

Oyster Perpetual 36

Essa é a peça, entre os lançamentos, que traz um toque de irreverência. O modelo destaca o trabalho de mostradores com uma proposta centrada em cor e técnica, com um mostrador laqueado multicolorido com motivo Jubilee, no qual as letras do nome ­Rolex formam a composição visual.

São dez cores diferentes, cada uma aplicada individualmente por tampografia, em um processo que exige precisão na sobreposição e no alinhamento. A caixa mede 36 mm e a pulseira é a Oyster. O mecanismo também é o automático 3230, com 70 horas de reserva de marcha.

→ Preço: 56.800 reais

Datejust 41

O modelo clássico é apresentado em versão Rolesor branco, combinando aço Oystersteel com ouro branco. O modelo recebe mostrador ombré laqueado verde, a cor da marca, com transição de tonalidade que escurece em direção às bordas. Esse efeito destaca a abertura da data e reforça a legibilidade.

A configuração reúne elementos tradicionais, como a luneta canelada e a estrutura Oyster. Com caixa de

41 mm, calibre automático 3235 com 70 horas de reserva de marcha.

→ Preço: 96.000 reais

TUDOR

A irmã mais nova da Rolex também tem uma data a comemorar, no caso o centenário de sua fundação. Neste último Watches & Wonders, a Tudor relançou a linha Monarch e trouxe atualizações da família Black Bay, como o 54 Blue e o 58 GMT

Da esquerda para a direita: Monarch, Black Bay 54 “Blue” e Black Bay 58 GMT (Tudor/Divulgação)

Monarch

A principal novidade recupera uma denominação histórica da marca. O modelo combina caixa facetada de 39 mm de aço inoxidável com bracelete integrado e fecho T-fit. O mostrador tem acabamento escovado vertical, com numerais romanos entre 10 e 2 e árabes entre 4 e 8, criando um layout híbrido inspirado em referências antigas da marca. A textura remete ao papiro.

O relógio é equipado com o calibre de manufatura MT5662-2U, que pode ser visto pelo fundo transparente. O movimento traz horas, minutos e pequenos segundos às 6 horas, com acabamento tradicional, incluindo perlage, Côtes de Genève e rotor com disco de ouro de 18 quilates. A autonomia é de cerca de 65 horas.

→ Preço: 39.850 reais

Black Bay 54 “Blue”

O Black Bay 54 ganha uma nova versão em azul. O modelo mantém a proposta de ser o mais fiel ao primeiro relógio de mergulho da Tudor, a referência 7922. O ar vintage vem da caixa com 37 mm e da luneta unidirecional sem marcações, seguindo o design dos anos 1950.

O mostrador azul com acabamento sunray é levemente côncavo. Os ponteiros Snowflake, introduzidos em 1969, permanecem, com revestimento luminescente. O ponteiro de segundos segue o formato “lollipop”, inspirado nos modelos históricos. O calibre é o MT5400, com certificação COSC e reserva de marcha de 70 horas.

→ Preço: 30.250 reais (pulseira de borracha) e 31.950 reais (bracelete de aço)

Black Bay 58 GMT

A Tudor amplia a linha com o Black Bay 58 GMT. O modelo mantém a caixa de 39 mm e incorpora função de segundo fuso horário. A luneta bidirecional combina tons de bordeaux e preto com escala de 24 horas em dourado.

O mostrador preto fosco tem detalhes dourados e leve curvatura. A estética segue a linguagem dos anos 1950, com referências à aviação comercial do período. A coroa mantém o logotipo da rosa Tudor em relevo. O relógio usa o calibre MT5450-U, com certificação COSC e Master Chronometer, e reserva de marcha de 65 horas.

→ Preço: 38.150 reais

MONTBLANC

A marca originalmente de Hamburgo, hoje no grupo Richemont, presta uma homenagem ao passado, com um modelo em referência ao inventor do cronógrafo e o resgate da manufatura Minerva

Da esquerda para a direita: Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Limited Edition 821, Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen Limited Edition 700 e Minerva The Unveiled Crownless (Montblanc/Exame)

Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Limited Edition 821

No dia 1o de setembro de 1821, Nicolas Rieussec (1781-1866) testou pela primeira vez sua invenção de cronometragem nas corridas de cavalos do Champ-de-Mars.

Em sua homenagem, o Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Limited Edition 821 traz o calibre automático próprio MB R200, com cronógrafo monopulsador e reserva de marcha de 72 horas. A caixa de aço mede 43 mm de diâmetro. As alças curvas apresentam uma arquitetura “escalonada”, e a coroa em formato de cebola adiciona um toque tradicional que remete à era dos relógios de bolso. Resistente a 50 metros. Em edição limitada a 821 peças.

→ Preço: 63.800 reais

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen Limited Edition 700

A peça faz referência ao processo de fossilização de árvores no Mer de Glace, a maior geleira do maciço do Mont Blanc. Em edição limitada de 700 peças, número escolhido como referência aos 7 quilômetros de extensão da geleira.

O mostrador traz fragmentos de madeira antiga, preservados no gelo glacial. A caixa de aço inoxidável mede 41 mm. A resistência à água é de até 300 metros. Vem com a tecnologia Oxygen, que elimina o oxigênio da caixa, preservando melhor os componentes. O calibre automático MB 24.17 da Montblanc oferece 38 horas de reserva de marcha. A coroa rosqueada permite o ajuste da data (posição central) e da hora (segunda posição).

→ Preço: 40.900 reais

Minerva The Unveiled Crownless

A Minerva é uma manufatura fundada em 1858, na cidade de Villeret, e adquirida pelo grupo Richemont em 2006. De lá para cá, a Montblanc utiliza a Minerva como polo de alta relojoaria para desenvolver suas criações. Agora, foi oficialmente lançada como uma linha dentro da marca.

A estreia acontece com seu primeiro relógio sem coroa, em que o bisel é responsável pelo ajuste manual da corda e pelo ajuste da hora, uma funcionalidade desenvolvida pela marca em 1927. Para isso, foi desenvolvido um mecanismo totalmente novo, o calibre manual M15.08. A reserva de marcha máxima é de 80 horas. A caixa mede 41,5 mm, de aço e ouro rosa 18 quilates, com apelo vintage. O mostrador evoca o design dos anos 1950. A caixa tem elegante acabamento em folheado de nogueira natural.

→ Preço no exterior: 48.000 Euros (sujeito a confirmação, somente sob encomenda)

CARTIER

A Cartier tem um trunfo imbatível: um acervo com muitas peças históricas, com o design como atributo principal. As novidades do ano foram centradas em peças clássicas de metais preciosos e no resgate de um modelo ligado ao mundo automobilístico

Da esquerda para a direita: Baignoire, Roadster e Santos (Cartier/Divulgação)

Baignoire

A linha Baignoire aparece com cinco modelos que exploram a forma oval característica. A principal novidade é a introdução do motivo Clou de Paris em toda a peça, presente no bracelete, caixa e mostrador, com construção em ouro amarelo.

Os modelos com pulseira rígida em formato de bracelete têm movimento a quartzo e dimensões de 24,6 mm por 19,3 mm, com espessura de 7,5 mm e resistência à água de até 30 metros. Outras variações incluem modelos com pulseira de couro e mostradores com diamantes, prata granulada ou laca preta. As dimensões variam entre 24,6 mm por 18,7 mm e 36 mm por 26 mm, com espessura entre 7,2 mm e 8,6 mm, todos com movimento a quartzo e resistência à água de 30 metros.

→ Preço: 158.000 reais

Roadster

A coleção Roadster retorna com seis modelos e mantém referências ao universo automotivo, como mostrador inspirado em velocímetro e lupa de data integrada ao design. A linha é oferecida em aço, ouro amarelo e combinações dos dois materiais, em tamanhos médio e grande.

Os modelos maiores utilizam o calibre automático 1847 MC, com dimensões de 47 mm por 38 mm e espessura de 10,06 mm, enquanto os médios usam o calibre 1899 MC, com 42,5 mm por 34,9 mm e espessura de 9,7 mm.

Todos têm resistência à água de até 100 metros e contam com sistema QuickSwitch para troca de pulseiras. Há opções com mostrador branco ou azul, com aplicação de material luminescente nos ponteiros e índices.

→ Preço: 71.500 reais (tamanho grande, de aço)

Minerva The Unveiled Crownless

A Minerva é uma manufatura fundada em 1858, na cidade de Villeret, e adquirida pelo grupo Richemont em 2006. De lá para cá, a Montblanc utiliza a Minerva como polo de alta relojoaria para desenvolver suas criações. Agora, foi oficialmente lançada como uma linha dentro da marca.

A estreia acontece com seu primeiro relógio sem coroa, em que o bisel é responsável pelo ajuste manual da corda e pelo ajuste da hora, uma funcionalidade desenvolvida pela marca em 1927. Para isso, foi desenvolvido um mecanismo totalmente novo, o calibre manual M15.08. A reserva de marcha máxima é de 80 horas. A caixa mede 41,5 mm, de aço e ouro rosa 18 quilates, com apelo vintage. O mostrador evoca o design dos anos 1950. A caixa tem elegante acabamento em folheado de nogueira natural.

→ Preço no exterior: 48.000 Euros (sujeito a confirmação, somente sob encomenda)

BVLGARI

A maison de origem romana continua fazendo a intersecção entre joalheria e relojoaria. Neste ano, os destaques ficam por conta de novas versões do clássico Serpenti e do sempre disruptivo Octo Finissimo

Da esquerda para a direita: Octo Finissimo 37, Serpenti Tubogas Studs e Octo Finissimo Ultra Tourbillon (Bvlgari/Exame)

Octo Finissimo 37

O modelo em novo tamanho apresenta um mecanismo inédito, projetado e produzido internamente pela Bvlgari. Resultado de três anos de desenvolvimento e validação nas oficinas da manufatura suíça de relógios da Bvlgari, o novo calibre automático BVF 100, com microrrotor, mede apenas 2,35 mm de altura e 31 mm de diâmetro. Oferece uma reserva de marcha de 72 horas, ou três dias completos, o que garante uma medição consistente do tempo e maior facilidade de uso no dia a dia.

A construção e o acabamento do relógio refletem a mesma atenção ao refinamento. Uma análise mais detalhada revela um novo perfil para os parafusos octogonais. O acabamento do movimento, particularmente nas pontes e na placa principal, destaca-se pelo seu padrão Côtes de Genève radiante, um motivo mais raro e exigente do que as tradicionais listras retas de Genebra. Resistente à água por 30 metros.

→ Preço: 118.000 reais (modelo de caixa e pulseira de titânio jateado)

Serpenti Tubogas Studs

Os primeiros relógios Serpenti surgiram na década de 1940, ao lado das pulseiras Tubogas, em um encontro entre o design industrial e a arte da joalheria. Agora, a casa italiana traz uma versão que combina ouro e aço.

Unindo Serpenti, Tubogas e o motivo de tachas, a maison estabelece o diálogo entre o metal moderno e a lapidação clássica em um relógio gráfico e expressivo. Diamantes, mostradores de pedras preciosas, madrepérola e espirais cravejadas de ouro adornam o icônico réptil.

Vem com mecanismo de quartzo e, nesta versão, com caixa de aço inoxidável de 35 mm e bisel de ouro amarelo cravejado com 38 diamantes de lapidação brilhante.

→ Preço: 339.000 reais

Octo Finissimo Ultra Tourbillon

No ano passado, a manufatura estabeleceu mais um recorde mundial de espessura com a família Octo Finissimo, dessa vez com o Octo Finissimo Ultra Tourbillon, em titânio, com 1,85 mm. Neste ano, foi apresentada uma versão com caixa e pulseira em platina.

Em série limitada de apenas dez peças, o modelo é movido pelo calibre BVF 900 com turbilhão voador, um movimento mecânico de corda manual com reserva de marcha de 42 horas. Com caixa de 40 mm e tom azul exclusivo no mostrador esqueletizado.

→ Preço: sob consulta

Da esquerda para a direita: Pilot’s Venturer

Vertical Drive, Ingenieur Perpetual Calendar 41, ambas da IWC e Monaco Evergraph Tag Heuer (IWC e Tag Heuer/Divulgação)

IWC

Pilot’s Venturer Vertical Drive

É o primeiro relógio concebido especificamente para uso em missões espaciais. Desenvolvido do zero para atender às exigências da exploração espacial, o modelo elimina a coroa tradicional e introduz um sistema de luneta rotativa que controla todas as funções, permitindo operação mesmo com luvas de astronauta. Um seletor lateral alterna entre funções como ajuste de horário e corda.

O mostrador minimalista exibe dois fusos horários, incluindo uma indicação em formato de 24 horas essencial para missões em órbita, onde o ciclo de dia e noite ocorre várias vezes ao dia. A caixa mede 44,4 mm. O movimento automático 32722 oferece reserva de marcha de 120 horas e integra um módulo GMT, tornando o relógio funcional tanto no espaço quanto na Terra.

Construído com materiais de alta performance, como cerâmica de óxido de zircônio e Ceratanium, o modelo apresenta resistência extrema a variações de temperatura, radiação e vibração.

→ Preço: 171.000 reais

Ingenieur Perpetual Calendar 41

O modelo marca a introdução do calendário perpétuo, uma das complicações mais emblemáticas da IWC, na nova arquitetura do modelo. Pela primeira vez, o desenho integrado inspirado por Gérald Genta é combinado a uma caixa e um bracelete de titânio grau 5.

Com 41,6 mm de diâmetro e 13,2 mm de espessura, o relógio aposta em uma construção monocromática. Caixa, pulseira e mostrador em cinza fosco criam um efeito quase monolítico, reforçado pelo padrão grid.

O calendário perpétuo é ajustado exclusivamente pela coroa. O sistema apresenta precisão de longo prazo, com desvio de apenas um dia após 577,5 anos. O calibre manufaturado 82600 oferece 60 horas de reserva de marcha. Com vidro de safira convexo com tratamento antirreflexo em ambos os lados, fundo transparente e resistência à água de 100 metros.

→ Preço: 257.000 reais

TAG HEUER

Monaco Evergraph

É provavelmente o design mais icônico da TAG Heuer. A marca suíça concentrou no Monaco os lançamentos da Watches & Wonders. É o mesmo relógio clássico. Mas com um avanço técnico que pode redefinir o funcionamento dos cronógrafos.

O calibre TH80-00 rompe com mais de um século de construção tradicional de cronógrafos. Em vez de alavancas, molas e engrenagens sujeitas a atrito, o mecanismo utiliza componentes flexíveis biestáveis, livres de desgaste. Desenvolvido ao longo de cinco anos, o sistema elimina completamente a arquitetura clássica de acionamento (start, stop e reset). O resultado é um acionamento constante, sem variação. O movimento oferece 70 horas de reserva de marcha, certificação COSC e resistência magnética graças ao oscilador TH-Carbonspring. A caixa de 40 mm é de titânio grau 5, em versão natural ou com revestimento DLC preto.

→ Preço no exterior: 23.000 francos suíços

PANERAI

A manufatura que nasceu em Florença e hoje faz parte do grupo Richemont aposta neste ano no seu modelo mais reconhecível, o Luminor, que traz a icônica proteção de coroa

Da esquerda para a direita: Luminor 31 Giorni, Luminor Forgiato Titanium e Luminor Destro (Panerai/Divulgação)

Luminor 31 Giorni

Com caixa de 44 mm em Goldtech, liga proprietária com ouro, cobre, platina e prata, o modelo introduz um novo patamar de autonomia: 31 dias de reserva de marcha. O feito é resultado do calibre P.2031/S, um movimento esqueletizado de corda manual com quatro tambores e 3,3 metros de molas principais.

Desenvolvido ao longo de sete anos, o sistema inclui um limitador de torque que otimiza a entrega de energia ao longo do mês de funcionamento. Com 276 componentes e 25 rubis, o mecanismo alia complexidade técnica e legibilidade, mantendo a tradição da marca de criar instrumentos intuitivos. A estanqueidade é de 100 metros.

→ Preço: sob consulta

Luminor Forgiato Titanium

Com caixa de 47 mm e leitura direta dos códigos históricos da marca. Inspirados em uma referência dos anos 1960, o relógio mantém a arquitetura clássica no chamado formato “cushion”, de almofada, e ponte de proteção da coroa.

Existe uma versão deste relógio em uma execução mais tradicional, com caixa de aço polido e mostrador em tom marfim com efeito “tropical”, ou seja, como se tivesse sido gasto pelo tempo. Já este modelo aqui introduz, pela primeira vez na maison, o titânio forjado (daí o nome em italiano), um material bem mais leve (cerca de 40% em relação ao aço), resistente à corrosão e com textura única em cada peça.

Vem equipado com o calibre de corda manual P.3000, com reserva de marcha de três dias, visível pelo fundo em safira, e resistência à água de 100 metros.

→ Preço: 153.200 reais

Luminor Destro

O modelo reinterpreta o Luminor no tamanho mais versátil de 44 mm. Aqui, a proposta é equilibrar presença e ergonomia, mantendo a linguagem estética da marca. O relógio utiliza o calibre de manufatura P.6000, de corda manual, com reserva de marcha de três dias e função de parada de segundos para ajuste preciso.

A resistência à água sobe para 300 metros, reforçando o caráter funcional e as raízes da manufatura, voltada inicialmente à produção de instrumentos de mergulho para a Marinha italiana.

O destaque deste modelo é a configuração “destro”, com a coroa posicionada à esquerda, solução pensada originalmente para mergulhadores militares, e mostrador azul mais minimalista.

→ Preço: 59.300 reais

Da esquerda para a direita: Breitling Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Artemis II, Universal Genève Polerouter e Royal Pop (Breitling, Audemars Piguet/Divulgação)

Breitling Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Artemis II

O modelo original foi criado em 1962 a partir de um pedido do astronauta Scott Carpenter para sua missão a bordo da cápsula Aurora 7. O relançamento de agora mantém a arquitetura do relógio original e incorpora o calibre de manufatura Breitling B02, de corda manual, responsável pela indicação de 24 horas e pela função cronógrafo.

A caixa mede 41 mm de diâmetro e preserva as proporções clássicas do Navitimer. A espessura segue a construção típica do modelo, e a resistência à água é de 30 metros. O relógio é entregue com pulseira azul de couro de jacaré, combinando com o tom do mostrador. O elemento central da edição é o mostrador produzido a partir de meteorito. No fundo da caixa, visível por meio de abertura, o modelo traz gravações que fazem referência direta à missão Artemis II.

→ Preço no exterior: 11.750 euros

Universal Genève Polerouter

A marca icônica foi ressuscitada e hoje faz parte do mesmo grupo da Breitling. Desenhado originalmente por Gérald Genta, o Polerouter volta como peça-chave da linha mais clássica. A coleção chega com 11 variações e dois tamanhos, incluindo interpretações clássicas e versões mais experimentais.

Disponível em 37 mm e 39 mm, o modelo apresenta caixa de aço ou ouro rosé, com espessura entre

9,35 mm e 9,5 mm e resistência à água de até 100 metros. O novo calibre UG-110, com microrrotor, tem apenas 3,8 milímetros de altura.

A linha inclui versões com mostradores tradicionais e edições mais experimentais, como os modelos com pedras naturais — lápis-lazúli e olho de tigre — ou interpretações cromáticas em estilo camaïeu.

→ Preços no exterior: Modelos de aço começam em 14.000 francos suíços; modelos de ouro começam em 34.000 francos suíços

Royal Pop

É o relógio mais comentado do ano. A coleção, uma parceria da Swatch com a Audemars Piguet, é formada por oito relógios de bolso em biocerâmica, equipados com movimento mecânico manual Sistem51, com 90 horas de reserva de marcha

Os modelos mantêm elementos do Royal Oak da Audemars Piguet, como a caixa octogonal com oito parafusos hexagonais e o mostrador “Petite ­Tapisserie”, assinatura histórica da Audemars Piguet. As peças têm 40 mm sem o suporte externo. Todos os relógios usam índices e ponteiros com Super-LumiNova.

A coleção foi dividida em dois formatos. O primeiro é o modelo “­Lépine”, com coroa posicionada às 12 horas, em referência aos relógios de bolso clássicos. O segundo formato é chamado de “Savonette”, com pequena indicação de segundos e coroa às 3 horas, mais próximo do layout dos relógios de pulso tradicionais.

→ Preços no exterior: 400 dólares para os modelos Lépine e 420 dólares para os Savonette

BULOVA e CITIZEN

Da esquerda para a direita: Bulova CURV, Bulova Marine Star Series B e Citizen Promaster Dive (Bulova e Citizen/Divulgação)

Bulova CURV

O modelo traz o primeiro movimento cronógrafo curvo do mundo, com vibração de 262 kHz, trazendo maior precisão. A caixa arrojada do CURV tem diâmetro de 41 mm. O relógio agora conta com um sistema de pulseiras intercambiáveis, permitindo trocas rápidas do bracelete por uma pulseira de borracha preta.

O cronógrafo de cinco ponteiros vem com um mostrador marrom translúcido, que revela o movimento por baixo. Ponteiros e índices aplicados recebem tinta luminescente para fácil visualização em qualquer ambiente.

→ Preço: 10.990 reais

Bulova Marine Star Series B

O modelo procura o equilíbrio perfeito entre forma e função. Com tamanho versátil de 41 mm, a caixa de aço inoxidável dourado e prateado oferece resistência à água de até 200 metros e coroa rosqueada e vidro de cristal de safira. O bisel unidirecional dourado possui um inserto bicolor de alumínio com escala de cronometragem.

Complementando o bisel verde e preto, o mostrador com efeito de raios de sol apresenta um verde profundo, enquanto os ponteiros e marcadores de horas dourados e luminosos garantem legibilidade acima e abaixo das ondas. O relógio vem com uma pulseira premium de elos em H e um fundo de caixa transparente que permite visualizar o movimento automático com 42 horas de reserva de marcha.

→ Preço: 4.990 reais

Citizen Promaster Dive

Inspirada nas nuances do mar, a peça possui tecnologia de tinta estrutural no mostrador que reflete a luz em tons aquáticos vibrantes, oferecendo ao mesmo tempo boa funcionalidade. Alimentado pela tecnologia Eco-­Drive, o relógio é movido a luz e nunca precisa de bateria.

Com 44 mm de diâmetro, a caixa de aço inoxidável tem resistência à água de até 200 metros e está em conformidade com a norma ISO, com uma pulseira sustentável feita com materiais de origem vegetal. Os ponteiros e marcadores luminescentes garantem a legibilidade no mostrador com tinta estrutural sem pigmentos, fabricado com policarbonato 100% reciclado. Um bisel unidirecional e um indicador de data funcional às 3 horas adicionam praticidade para o uso diário — e subaquático, claro.

→ Preço: 4.490 reais

CITIZEN e TECHNOS

Da esquerda para a direita: Citizen Terra Force, Technos Riviera Prata e Technos Automático Diver Prata (Citizen e Technos /Divulgação)

Citizen Terra Force

Com referência à era de ouro da aviação, o Terra Force combina robustez e funcionalidade com o estilo refinado de um cronógrafo. Alimentado de forma sustentável por qualquer fonte de luz, graças à tecnologia Eco-Drive, o modelo dispensa o uso de bateria.

Com 43 mm, a caixa de aço inoxidável prateado é realçada por botões e coroa em tom de ouro rosa, adicionando um toque de estilo à funcionalidade. O bisel preto de 60 minutos amplia a funcionalidade do cronógrafo, enquanto a resistência à água de até 100 metros garante confiabilidade em diferentes ocasiões. A pulseira de couro com costura aparente adiciona sofisticação.

Com mostrador em tom marrom-avermelhado, o modelo combina detalhes no tom ouro rosé, cronógrafo e janela de data discreta entre as 4 e 5 horas.

→ Preço: 3.990 reais

Technos Riviera Prata

O modelo combina tradição relojoeira e design clássico. O movimento automático vem com a complicação day-date e reserva de marcha de até 42 horas, e conta com função hacking para ajuste preciso.

A caixa de 38 mm de aço inoxidável apresenta uma proporção clássica e versátil, destacada pelo aro corrugado e pelo mostrador com assinatura da linha. O vidro é de safira, altamente resistente a riscos e arranhões. O fundo rosqueado com vidro revela o funcionamento do movimento. A pulseira de aço inoxidável com cinco links garante presença e conforto no pulso. Possui resistência à água de 50 metros.

→ Preço: 1.400 reais

Technos Automático Diver Prata

Relógio automático inspirado nos clássicos modelos de mergulho da Technos dos anos 1970. Conta com movimento automático, reserva de marcha de 42 horas, função hacking e calendário day-date.

O modelo aposta na combinação entre pulseira de aço inoxidável de três links, mostrador preto e aro preto, resultando em uma estética fiel ao universo dos relógios estilo diver.

Possui mostrador azul com elementos luminosos, aro giratório unidirecional, caixa de 43 mm de aço inoxidável e resistência à água de 150 metros, em um estilo esportivo que oferece robustez para o dia a dia.

→ Preço: 1.190 reais