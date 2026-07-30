Revista Exame

O time dos sonhos

Ao analisar a Boa LED, Lásaro do Carmo explica por que desenvolver lideranças e fortalecer a gestão é parte do processo de escalar uma empresa

Choque de Gestão: Lásaro do Carmo mostra como a falta de profissionalização limita o crescimento da Boa LED (Marcelo Campos/Exame)

Choque de Gestão: Lásaro do Carmo mostra como a falta de profissionalização limita o crescimento da Boa LED (Marcelo Campos/Exame)

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 30 de julho de 2026 às 06h00.

Nem sempre as pessoas que ajudaram a construir uma empresa são as mesmas que vão fazê-la crescer. Em algum momento, confiança e tempo de casa deixam de ser suficientes, e o empreendedor precisa montar uma equipe preparada para o próximo estágio do negócio.

Esse foi o principal diagnóstico de Lásaro do Carmo no novo episódio do Choque de Gestão. Ao visitar a Boa LED, distribuidora de iluminação para comunicação visual fundada por Natan Lima, o empresário encontrou uma companhia que projeta faturar 13 milhões de reais neste ano, mas que vive desafios comuns a empresas em expansão, como criar indicadores confiáveis e ter uma equipe preparada para uma operação mais complexa.

Durante a conversa, Natan explicou que parte da estrutura foi construída com profissionais que o acompanham desde os primeiros anos da empresa. Para Lásaro, isso é um ativo importante. O desafio começa quando o negócio entra em uma nova fase e passa a exigir conhecimentos mais especializados, processos mais estruturados e uma divisão mais clara de responsabilidades. “Quem começou com você, muito provavelmente, não vai levar a empresa até os 100 milhões re reais”, afirmou. Na visão do empresário, profissionalizar a equipe significa criar condições para que ela evolua junto com o negócio — e complementar o time com profissionais capazes de assumir novos desafios. Isso inclui fortalecer áreas estratégicas, delegar decisões e preparar líderes para uma operação mais complexa.

O conselho vale também para o fundador. À medida que o negócio cresce, ele precisa deixar de ser o principal executor para assumir o papel de gestor. “Quando a gente cresce, não pode economizar no capital intelectual”, resumiu Lásaro.

Lições do Lásaro do Carmo para profissionalizar a gestão

  1. O time precisa evoluir com a empresa
    As pessoas que ajudaram a construir o negócio nem sempre terão as competências necessárias para conduzir a próxima fase.
  2. Não economize em gestão
    Profissionais qualificados custam menos do que erros financeiros, tributários ou operacionais.
  3. Crescer exige profissionalização
    Mais do que delegar tarefas, o empreendedor precisa formar líderes e estruturar a gestão para acompanhar o crescimento.

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Choque de Gestão
Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.

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