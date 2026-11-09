Consumidor brasileiro está cada vez mais acostumado a receber rápido, diz diretor da Shopee

A Shopee chegou a 30 centros de distribuição no Brasil após inaugurar 14 unidades em 2026. A expansão aumentou em 60% a capacidade de processamento de pedidos da plataforma em relação a novembro de 2025 e faz parte da estratégia da empresa para reduzir os prazos de entrega e atender à demanda crescente por entregas rápidas.

A movimentação mais recente ocorreu em 27 de outubro, com a abertura de quatro centros de distribuição nas regiões metropolitanas de Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Blumenau (SC). Ao todo, a operação brasileira reúne 25 unidades de cross-docking, modelo em que as mercadorias são recebidas e encaminhadas para distribuição, e cinco de fulfillment, nas quais a empresa também armazena, separa, embala e envia os produtos dos vendedores.

A ampliação da estrutura já se reflete nos prazos de entrega. Segundo a empresa, 85% dos pedidos na capital paulista e na região metropolitana são entregues em até dois dias. Em julho de 2026, o tempo médio de entrega da plataforma havia diminuído 1,8 dia em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Para Felipe Lima, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee, a rapidez passou a influenciar diretamente as decisões de compra.

“O consumidor brasileiro está cada vez mais acostumado a receber rápido, e isso eleva a expectativa para todo o mercado”, afirma o executivo.

Em entrevista à EXAME, o executivo explica como a expansão logística influencia as vendas dos lojistas, detalha o avanço das entregas em até quatro horas e aponta os desafios para reduzir os prazos em um país de dimensões continentais. Leia a entrevista na íntegra

EXAME — A Shopee passou de 16 para 30 centros de distribuição em 2026. O que motivou essa expansão e como ela está impactando os prazos de entrega no Brasil?

Felipe Lima — Como plataforma de e-commerce, a Shopee tem como papel conectar vendedores e consumidores em todo o país e facilitar a jornada de compra e entrega dos pedidos. Apenas em 2026, a Shopee abriu 14 centros de distribuição no país, passando a contar com 30 centros de distribuição no Brasil (25 de cross-docking e 5 de fulfillment). Com isso, a capacidade de processamento de pedidos aumentou em 60% em relação a novembro do ano passado. Além disso, a malha também conta com mais de 200 hubs logísticos de primeira e última milha, e mais de 5 mil Agências Shopee, que ajudam a conectar vendedores e consumidores em diferentes regiões do país.

A expansão permite à Shopee operar um volume maior de pedidos, apoiar os vendedores nas grandes campanhas e oferecer entregas mais rápidas. Em julho de 2026, a plataforma reduziu em 1,8 dia o tempo médio de entrega em comparação com o primeiro trimestre de 2025, o que ajuda os consumidores a receberem suas compras mais cedo. Na capital paulista e na região metropolitana, 85% das entregas já são concluídas em até dois dias, reflexo da melhoria na velocidade de entrega.

EXAME — Como a redução dos prazos de entrega influencia as vendas dos lojistas? A Shopee já identificou impactos na conversão, no faturamento ou na recorrência de compras?

Felipe Lima — O prazo é um dos fatores que o consumidor considera na hora de comprar, e uma entrega mais rápida torna o vendedor mais competitivo. Para os vendedores, a expansão logística significa que eles passam a contar com uma estrutura mais próxima, o que otimiza o tempo de envio do produto até o centro de distribuição. Já os serviços de fulfillment e Turbo permitem que eles convertam em vendas a necessidade do consumidor por entregas imediatas, que vão desde algumas horas até o dia seguinte.

O Full mostra bem essa relação entre tempo de entrega e aumento de vendas. Os vendedores que usam o programa oferecem entregas até três vezes mais rápidas do que os modelos convencionais. Além disso, os itens participantes têm acesso a campanhas e cupons exclusivos, entre outros incentivos que ampliam sua visibilidade na plataforma, o que pode multiplicar por cinco o volume de pedidos em comparação com produtos fora do programa.

EXAME — O volume de pedidos processados pelo Shopee Full cresceu 15 vezes entre junho de 2025 e junho de 2026. O que explica esse avanço e quais são os principais benefícios desse modelo para os vendedores, especialmente os pequenos negócios?

Felipe Lima — Esse crescimento está diretamente relacionado com as entregas mais rápidas proporcionadas pelo Full. Uma vez que os produtos dos vendedores neste modelo ficam armazenados nos centros logísticos de fulfillment da Shopee, as etapas de envio entre a compra e a entrega são reduzidas. Por exemplo, quando um consumidor de Pernambuco compra um item de um vendedor de São Paulo que faz parte do Full, o produto já está armazenado no centro de distribuição de fulfillment da Shopee na região metropolitana de Recife.

Além do crescimento das vendas por conta da entrega mais rápida, os pequenos negócios também conseguem escalar as vendas sem novos investimentos, como em ampliação de galpão de estoque, uma vez que a Shopee cuida do armazenamento, da separação, da embalagem e do envio. Com isso, o vendedor também fica com mais tempo para planejamento e estratégias para crescer seu negócio.

O Shopee Full acelera entregas e ajuda pequenos negócios a vender mais sem ampliar seus estoques (Shopee/Divulgação)

EXAME — Com modalidades que permitem entregas no mesmo dia, no dia seguinte e em até quatro horas, como o comportamento do consumidor brasileiro está mudando? A rapidez já se tornou um fator decisivo na hora da compra?

Felipe Lima — Ao lado do preço e da confiança, o tempo de entrega tem se consolidado como um dos fatores decisivos na hora da compra. O consumidor brasileiro está cada vez mais acostumado a receber rápido, e isso eleva a expectativa para todo o mercado. Segundo uma pesquisa de intenção de compras realizada pela Shopee, 45% dos consumidores esperam receber os pedidos em até três dias durante o 11.11 e a Black Friday.

Hoje a Shopee já oferece entrega no mesmo dia ou no dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre. Na Grande São Paulo, o Turbo permite que os vendedores entreguem em até quatro horas, utilizando geolocalização para conectar consumidores às lojas participantes que atendem suas áreas de entrega.

EXAME — Quais são os principais desafios para ampliar as entregas rápidas no Brasil e quais são os próximos passos da Shopee para levar essas modalidades a mais regiões do país?

Felipe Lima — O principal desafio está na dimensão continental do Brasil. Entregar rápido em regiões com realidades logísticas diferentes exige uma rede extensa. Para isso, temos fortalecido nossa infraestrutura e trabalhado em parceria com operadores logísticos para apoiar entregas cada vez mais rápidas e confiáveis. Os próximos passos passam por avaliar como reduzir ainda mais os prazos, por continuar aproximando o estoque dos vendedores do consumidor por meio do Full, e por ampliar a variedade de produtos e de vendedores no Turbo.