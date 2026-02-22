ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Seguradora da favela chega a R$ 50 milhões em capital segurado com um ano de operação

Iniciativa presente em 10 comunidades entre Rio de Janeiro e São Paulo planeja alcançar as 5 regiões do país até 2026

Para a iniciativa, sucesso comprova que o morador da favela busca proteção financeira de qualidade e não apenas produtos de baixo custo (Bloomberg/Getty Images)

Para a iniciativa, sucesso comprova que o morador da favela busca proteção financeira de qualidade e não apenas produtos de baixo custo (Bloomberg/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 14h00.

A Favela Seguros, iniciativa criada a partir da parceria entre a Favela Holding e a MAG Seguros, com apoio social da CUFA, celebra em fevereiro de 2026 o marco de um ano de operação comercial.

A primeira venda foi realizada no Complexo da Penha (RJ), em fevereiro de 2025, inaugurando um modelo de negócio voltado à promoção da inclusão financeira e social nas favelas brasileiras.

Hoje, o negócio já conta com R$ 50 milhões de capital segurado nas periferias e trabalha pela sua expansão para o restante do país.

Startup quer ser o 'iFood das Favelas' e gerar renda extra em Heliópolis

Ao longo do primeiro ano, a iniciativa estruturou sua presença em um projeto-piloto que abrange 10 comunidades nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, atendendo a milhares de clientes.

Formação de corretores locais

O modelo de negócio da Favela Seguros baseia-se na oferta de microsseguros e, principalmente, na capacitação de moradores para atuarem como representantes de vendas e intermediários financeiros em seus próprios territórios.

A primeira venda foi realizada pelo representante Chrislan Menezes, que destaca a possibilidade de conciliar o trabalho com a rotina familiar ao atuar dentro do próprio bairro.

O desenvolvimento desses profissionais é acompanhado por Bruno Duarte, treinador da Favela Seguros, que observa que parte da equipe não possuía experiência anterior na área comercial.

A formação técnica oferecida pelo projeto permitiu que moradores passassem a exercer uma nova profissão: muitos "não trabalhavam com vendas e hoje se percebem como vendedores".

Na Rocinha, a operação é conduzida por Pamela Walker, responsável pela unidade local, que avalia que a eficácia do modelo está diretamente ligada à comunicação e ao conhecimento entre profissional e segurado.

Para ela, o diferencial de trabalhar onde mora é estar "dialogando com pessoas que compartilham a mesma realidade e falam na mesma língua".

Expansão nacional: das favelas do Rio para todo o Brasil

Com a base operacional consolidada, a Favela Seguros avança para os próximos passos da expansão nacional. O plano estratégico prevê alcançar as cinco regiões do país até 2026, adaptando os serviços às particularidades culturais de cada localidade.

Rodrigo Prevot, superintendente comercial da empresa, avalia que o primeiro ano foi fundamental para validar a logística e a receptividade do modelo. "O caminho agora é crescer e levar proteção financeira de qualidade a diferentes regiões do país", afirma.

Para Ronaldo Gama, diretor da Favela Seguros, o primeiro ano serviu para validar a tese de que a periferia é um mercado de alto valor. Os indicadores positivos do projeto-piloto são, para o executivo, um "sinal verde" para uma ocupação territorial mais ampla. "Os resultados confirmam que o modelo de negócio é não apenas consistente, mas altamente replicável", diz.

Para Gama, a iniciativa comprova que o morador da favela busca proteção financeira de qualidade e não apenas produtos de baixo custo.

Acompanhe tudo sobre:FavelasSegurosDistribuição de rendaImpacto social

Mais de ESG

O que essa rede hoteleira aprendeu apostando na economia circular em 14 países

Restauração florestal eficiente já é realidade e Brasil precisa escalar esse modelo

BNDES investe em 500 empreendedores de impacto da periferia de São Paulo

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Por que a liderança feminina é um diferencial competitivo para empresas

Mais na Exame

Casual

BAFTA: Brasil tem quatro indicações para o 'Oscar Britânico'; veja indicados

Brasil

Margareth Menezes: Um Carnaval histórico e a potência da Economia Criativa

Carreira

Comércio terá novas regras para trabalhos em feriados a partir de março

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 116 milhões