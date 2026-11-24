O Comitê Gestor do Simples Nacional publicou novas regras para adaptar o regime tributário à implementação da Reforma Tributária. A Resolução CGSN nº 196, de 16 de novembro de 2026, foi divulgada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 24, e altera procedimentos de declaração, apuração de receitas, emissão de documentos fiscais e distribuição de tributos.

As mudanças preparam microempresas e empresas de pequeno porte para a entrada gradual da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirão tributos atuais sobre o consumo ao longo do período de transição, entre 2027 e 2033.

Na prática, as empresas continuarão recolhendo os tributos pelo Simples Nacional, mas as regras de cálculo e repartição dos valores serão adaptadas à nova estrutura. A resolução também estabelece orientações para o encerramento do ano-calendário de 2026, incluindo o tratamento de receitas ainda não recebidas e o prazo de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis).

O que muda no Simples Nacional com a Reforma Tributária?

A resolução atualiza os anexos da regulamentação do Simples Nacional para incluir novos percentuais de repartição dos tributos durante a transição da Reforma Tributária. A mudança acompanha a substituição gradual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviços (ISS) pelo IBS.

As alterações também envolvem a distribuição dos valores arrecadados entre os tributos que compõem o regime. A implementação será gradual, conforme o calendário da reforma, e algumas das novas disposições passam a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2027.

Como ficam as receitas de contratos com órgãos públicos?

Uma das mudanças é a exigência de identificação específica das receitas obtidas por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional em contratos com a administração pública.

A regra alcança operações contratadas por órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A identificação permitirá direcionar ao ente público contratante os valores correspondentes ao IBS e à CBS.

Mas há exceções. A determinação não se aplica a aquisições presenciais dispensadas de licitação. Também não altera os valores fixos mensais de IBS e CBS pagos pelo microempreendedor individual (MEI) enquadrado no Simei.

Quando a receita deve ser considerada na apuração?

A resolução também especifica o momento de reconhecimento das receitas para fins de tributação. Como regra, o valor deverá ser considerado no momento do faturamento da operação, representado pela emissão do documento fiscal correspondente.

A norma também estabelece procedimentos para empresas que adotaram o regime de caixa em 2026. Nesse modelo, a tributação considera o recebimento dos valores.

Se houver receitas referentes a operações realizadas até 31 de dezembro de 2026 que ainda não tiverem sido recebidas nessa data, os valores deverão ser incluídos na base de cálculo da apuração de dezembro daquele ano. Caso o dinheiro seja recebido posteriormente, não haverá uma nova tributação sobre esses mesmos valores.

O que muda nos documentos fiscais e nos créditos tributários?

Os documentos fiscais eletrônicos emitidos pelas empresas do Simples Nacional deverão informar, entre outros dados, que o fornecedor é optante pelo regime e qual é a forma de apuração dos tributos.

Também deverão indicar se o comprador poderá aproveitar créditos de ICMS, IBS e CBS, quando a legislação permitir. A resolução determina que o crédito ficará limitado ao valor efetivamente devido pelo fornecedor na operação.

No caso de compras realizadas de MEIs enquadrados no Simei, a regra geral será a impossibilidade de apropriação de créditos de IBS e CBS pelo adquirente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 169 da Lei Complementar nº 214/2025.

Qual é o prazo para entregar a Defis de 2026?

As empresas que foram optantes pelo Simples Nacional durante 2026 deverão entregar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) até 31 de março de 2027.

O envio deverá ser feito pelo módulo PGDAS-D 2018. A declaração reúne informações socioeconômicas e fiscais referentes ao ano-calendário anterior.