Revista Exame

Novatas: a categoria das empresas que mais crescem no ranking Negócios em Expansão 2026

A Almerindas, com avanço de 4.472,1%, presta consultoria e apoio operacional em infraestrutura

Deise Coelho e Vitor Chaves, da Almerindas: empresa une experiência em saneamento e tecnologia para avançar em projetos de infraestrutura (Almerindas/Divulgação)

Deise Coelho e Vitor Chaves, da Almerindas: empresa une experiência em saneamento e tecnologia para avançar em projetos de infraestrutura (Almerindas/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNegócios em Expansão (NEEX)
Saiba mais

A edição 2026 do ranking EXAME Negócios em Expansão considerou como Novatas todas as empresas com receita operacional líquida (ROL) abaixo de 2 milhões de reais ao longo de 2024, como uma forma de agrupar as empresas que tinham faturamento de zero, ou próximo a isso, e tiveram salto exponencial de tamanho ao longo de 2025.

Entre as novatas do ranking, as três primeiras colocadas cresceram mais de 1.000% no ano passado — e chegaram lá em setores tão distintos quanto saneamento, limpeza e crédito. Em comum está o uso de muita tecnologia para conquistar novas fontes de receita.

Liderada pela engenheira Deise Coelho, a pernambucana Almerindas ficou em primeiro lugar, com avanço de 4.472,1%: a ROL saltou de 55.900 reais para 2,6 milhões de reais. Fundada em 2023, a empresa combina engenharia, tecnologia e trabalho de campo em projetos de saneamento, com uma plataforma própria que reúne dados técnicos e territoriais.

Quem completa o pódio

Na segunda posição, a catarinense Ecoville fez a receita da matriz e da franqueadora avançar 2.822,4%, de 169.000 reais para 4,9 milhões de reais. A rede de produtos e serviços de limpeza, com mais de 300 franquias, vem ampliando o uso de inteligência artificial no atendimento, treinamento, cadastro de produtos e logística.

Fecha o pódio a paulista CDR Consultoria de Crédito, da Cordier Investimentos. Sua ROL passou de 271.200 reais para 6,1 milhões de reais, alta de 2.135,7%. A empresa compara alternativas de crédito, financiamento e consórcio para clientes e cresceu aproveitando a base já atendida pela Cordier, sem depender, no início, de aquisição de novos clientes.

Acompanhe tudo sobre:1290Negócios em Expansão (NEEX)
Próximo

Mais de Revista Exame

Calor? Que calor?

De volta à pista: Tembici capta R$ 340 milhões para comprar 85 mil bicicletas elétricas

Relógios de quartzo viram tendência e perdem o estigma de vilão entre colecionadores

Defesa sob pressão: Zelensky troca comando da guerra para enfrentar avanço russo

Mais na Exame

Brasil

Eleição, poder e STF: como a crise na Corte mexe com a opinião pública

Mundo

Crise de vistos trava cooperação entre EUA e Brasil contra o crime, diz NYT

Casual

Como a nova safra de picapes vai mudar o panorama do segmento

Ciência

Cientistas criam 'atalho' que acelera computadores quânticos em 1.000 vezes