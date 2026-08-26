Novatas: a categoria das empresas que mais crescem no ranking Negócios em Expansão 2026

A edição 2026 do ranking EXAME Negócios em Expansão considerou como Novatas todas as empresas com receita operacional líquida (ROL) abaixo de 2 milhões de reais ao longo de 2024, como uma forma de agrupar as empresas que tinham faturamento de zero, ou próximo a isso, e tiveram salto exponencial de tamanho ao longo de 2025.

Entre as novatas do ranking, as três primeiras colocadas cresceram mais de 1.000% no ano passado — e chegaram lá em setores tão distintos quanto saneamento, limpeza e crédito. Em comum está o uso de muita tecnologia para conquistar novas fontes de receita.

Liderada pela engenheira Deise Coelho, a pernambucana Almerindas ficou em primeiro lugar, com avanço de 4.472,1%: a ROL saltou de 55.900 reais para 2,6 milhões de reais. Fundada em 2023, a empresa combina engenharia, tecnologia e trabalho de campo em projetos de saneamento, com uma plataforma própria que reúne dados técnicos e territoriais.

Quem completa o pódio

Na segunda posição, a catarinense Ecoville fez a receita da matriz e da franqueadora avançar 2.822,4%, de 169.000 reais para 4,9 milhões de reais. A rede de produtos e serviços de limpeza, com mais de 300 franquias, vem ampliando o uso de inteligência artificial no atendimento, treinamento, cadastro de produtos e logística.

Fecha o pódio a paulista CDR Consultoria de Crédito, da Cordier Investimentos. Sua ROL passou de 271.200 reais para 6,1 milhões de reais, alta de 2.135,7%. A empresa compara alternativas de crédito, financiamento e consórcio para clientes e cresceu aproveitando a base já atendida pela Cordier, sem depender, no início, de aquisição de novos clientes.